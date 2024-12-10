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Сбербанк заявил о росте ипотеки в ноябре

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сбербанк в ноябре нарастил ипотеку на 0,6% после 0,9% в октябре, следует из материалов банка.

Источник: Reuters

«Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11 триллионов рублей» , — говорится в материалах.

Отмечается, что в ноябре банк выдал 168 миллиардов рублей ипотечных кредитов.

В октябре же портфель жилищных кредитов показал рост на 0,9%, а выдачи составляли 206 миллиардов рублей.

Ранее в декабре глава банка Герман Греф сообщал, что Сбербанк по итогам года планирует выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов.