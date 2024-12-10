Сбербанк заявил о росте ипотеки в ноябре

«Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11 триллионов рублей» , — говорится в материалах.
Отмечается, что в ноябре банк выдал 168 миллиардов рублей ипотечных кредитов.
В октябре же портфель жилищных кредитов показал рост на 0,9%, а выдачи составляли 206 миллиардов рублей.
Ранее в декабре глава банка Герман Греф сообщал, что Сбербанк по итогам года планирует выдать 2,6 триллиона рублей ипотечных кредитов.