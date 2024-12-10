Сальдо внешней торговли РФ за январь — октябрь выросло на 8,2%

Экспорт за отчетный период вырос на $3,1 млрд и достиг $354,4 млрд, в то время как импорт снизился на $6,3 млрд, до $229,8 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,55% и составил $584,3 млрд.
Внешняя торговля по странам
По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 23,41%, составив $ 55,6 млрд, импорт — на 7,34%, до $60,7 млрд. Вместе с тем РФ увеличила экспорт в страны Азии на 6,93% — до $268,1 млрд, импорт из этих стран снизился на 0,51% — до $153,8 млрд.
Экспорт в страны Африки вырос на 14,85%, до $20,5 млрд, а импорт снизился на 1,48% и составил $2,8 млрд.
Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки вырос на 0,59% и составил $10 млрд, импорт из этих стран сократился на 4,58% — до $12 млрд.
Структура экспорта и импорта
В структуре экспорта РФ наибольшую долю за отчетный период заняли минеральные продукты — $ 217,9 млрд (+1,75%). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них, экспорт которых снизился на 0,68% — до $51,2 млрд. Третье место заняла сельскохозяйственная продукция — $35,2 млрд (-2,38%).
Крупнейшей статьей импорта РФ являются машины, оборудование и транспортные средства. При этом за январь — октябрь показатель снизился на 1%, составив $118,4 млрд. Далее следуют продукция химической промышленности (-6,17%, до $43,7 млрд) и сельскохозяйственная продукция (+4,85%, до $30,6 млрд).