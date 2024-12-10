Сальдо внешней торговли РФ за январь — октябрь выросло на 8,2%

Экспорт за отчетный период вырос на $3,1 млрд и достиг $354,4 млрд, в то время как импорт снизился на $6,3 млрд, до $229,8 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,55% и составил $584,3 млрд.