Российских пенсионеров обманывали как немецких. ФСБ раскрыла махинации с помощью call-центров экс-министра обороны Грузии

По данным «Ъ», 5 декабря 2023 года следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту двух заведомо ложных сообщений об актах терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ). По данным спецслужбы, анонимные звонки о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода были сделаны по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к распространению этой информации причастен основатель Milton Group (позиционирует себя как инвестиционная компания) гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва и гендиректор ее московского офиса гражданин Украины и Израиля Якоб Кесельман. Задержать сотрудникам ФСБ удалось только последнего. Он, по данным «Ъ», и дал следствию весь расклад о том, чем, помимо звонков по заданию СБУ, занимается его команда.
По словам арестованного Кесельмана, Milton Group была основана в Израиле в 2017 году, а после того как ее деятельность там запретили, переехала в Киев, где разместилась в ТЦ «Мандарин Плаза» на Крещатике. Одновременно с этим ее филиалы появились в Грузии, Албании, на Кипре и в России. Главным видом деятельности Milton Group было выманивание денег и криптовалюты у европейских пенсионеров под видом баснословно выгодного инвестирования в различные проекты. Действовали мошенники от имени как выдуманных организаций, так и прикрываясь известными на финансовом рынке брендами. Прибыль же доверчивые вкладчики получали только в виде фальсифицированных данных, которые им присылали аферисты. Желающих получить дивиденды мошенники «кидали» повторно, предлагая заплатить комиссионные и налог в несколько тысяч долларов или евро, на что многие — будучи уверенными в том, что они миллионеры — соглашались.
Судя по отчетам руководства Milton Group, ежегодная прибыль компании составляла порядка $65 млн.
В России в 2023 году работали шесть call-центров Milton Group. В их штате были сотни операторов, которых набирали в основном из числа иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Все они отвечали за определенный регион мира в зависимости от знания того или иного языка.
По данным силовиков, управляющими в московских офисах были якобы некие Даниил Зайченко и Евгений Золотарев. 26 декабря 2023 года в отношении обоих было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Лефортовский суд Москвы, отправил их в СИЗО — так же, как и Якоба Кесельмана.
Как утверждают в ФСБ, всего от действий мошенников пострадало около 100 тыс. человек более чем из 50 стран, включая страны ЕС, Великобританию, Канаду, Бразилию, Индию и Японию.
По версии следствия, прибыль мошенники делили еще с одним организатором аферы — скрывающимся в Лондоне Давидом Кезерашвили, экс-министром обороны Грузии и бизнес-партнером Давида Тодвы. Его Лефортовский суд заочно для международного розыска арестовал 24 октября 2024 года по обвинению в особо крупном мошенничестве. У себя на родине Кезерашвили, руководивший военным ведомством в 2006—2008 годах во время президентства Михаила Саакашвили, является злейшим врагом грузинских властей. Он владеет оппозиционной телекомпанией и считается одним из организаторов нынешних протестов в Тбилиси. Несколько лет назад в Грузии Давида Кезерашвили, обладающего паспортом Кипра и видом на жительство в Великобритании, заочно приговорили к пяти годам за растрату. Речь шла о контракте с частной израильской компанией о подготовке грузинских военнослужащих, который министр обороны Кезерашвили заключил в январе 2008 года, выплатив аванс в размере €5 млн. В том же году якобы под давлением Москвы израильская сторона отказалась от исполнения контракта, но выплаченную сумму не вернула. В экстрадиции беглого экс-министра обороны европейские суды Генпрокуратуре Грузии отказали.
Но не так давно ситуация для Кезерашвили осложнилась из-за возбуждения прокуратурой Германии уголовного дела по фактам махинаций в отношении немецких пенсионеров, которым звонили мошенники из Грузии и Украины (теперь, как оказывается, еще и из России) и обманом заставляли их вкладывать значительные средства в несуществующие компании под высокие проценты.
Совместно со следственными органами Германии МВД Грузии за последние два года задержало около двадцати сотрудников call-центров, изъяв движимое и недвижимое имущество на миллионы долларов.
Выяснилось, что европейских пенсионеров удавалось обманывать, используя их персональных данные, в том числе о наличии средств на банковских счетах, которые мошенники, связанные с грузинскими call-центрами, сумели выкрасть из крупнейших банков США. Именно эта база данных якобы стала «золотой жилой» для аферистов и их call-центров в Грузии, на Украине, Албании и в России, поскольку пенсионеры думали, что им звонят не мошенники, а сотрудники Morgan Stanley и Chase Manhattan Bank.
Отметим также, что в России после проведенных недавно очередных оперативно-следственных мероприятий, включая обыски в московских call-центрах Milton Group, следствие объединило дела в отношении всех фигурантов в одно производство, инкриминировав им еще и организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ).