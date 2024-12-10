Российских пенсионеров обманывали как немецких. ФСБ раскрыла махинации с помощью call-центров экс-министра обороны Грузии

По словам арестованного Кесельмана, Milton Group была основана в Израиле в 2017 году, а после того как ее деятельность там запретили, переехала в Киев, где разместилась в ТЦ «Мандарин Плаза» на Крещатике. Одновременно с этим ее филиалы появились в Грузии, Албании, на Кипре и в России. Главным видом деятельности Milton Group было выманивание денег и криптовалюты у европейских пенсионеров под видом баснословно выгодного инвестирования в различные проекты. Действовали мошенники от имени как выдуманных организаций, так и прикрываясь известными на финансовом рынке брендами. Прибыль же доверчивые вкладчики получали только в виде фальсифицированных данных, которые им присылали аферисты. Желающих получить дивиденды мошенники «кидали» повторно, предлагая заплатить комиссионные и налог в несколько тысяч долларов или евро, на что многие — будучи уверенными в том, что они миллионеры — соглашались.