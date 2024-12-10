Россияне стали больше верить в пользу искусственного интеллекта

«Искусственный интеллект должен работать на благо человека: помогать людям жить дольше, улучшать здоровье, повышать безопасность. Как показало наше исследование, россияне ждут применения новых технологий во всех сферах, в том числе в IT (41% опрошенных), промышленности и производстве (24%), образовании (24%), медицине (22%), финансах, банках и страховании (7%), безопасности (5%). В страховании мы уже видим пользу для человека от использования AI. В начале этого года благодаря искусственному интеллекту нам удалось сократить срок урегулирования убытков по страховым случаям с 30 до 5 календарных дней», — прокомментировал для ТАСС итоги опроса вице-президент Сбербанка, генеральный директор «Сберстрахования жизни» Игорь Кобзарь.
Кроме того, согласно итогам опроса, 39% респондентов считают, что современные технологии повысят безопасность на производстве и исключат человеческий фактор. Почти столько же опрошенных (38%) ждут положительного влияния инноваций на развитие медицины и продолжительность жизни, а 36,5% — на повышение качества и удобства жизни. Еще 33% респондентов связывают внедрение технологий ИИ с ростом производительности труда, 32% — с повышением уровня безопасности, 29% — с появлением новых возможностей в образовании.
Положительных изменений россияне ожидают и в рабочих процессах. Как показал опрос, 24% опрошенных рассчитывают на развитие производства и появление новых отраслей экономики благодаря решениям, связанным с искусственным интеллектом. Также 24% считают, что искусственный интеллект будет выполнять трудную для человека работу, а 15% уверены в том, что благодаря ИИ появятся новые востребованные профессии.
По мнению 15% россиян, ИИ поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. При этом 38% опрошенных ждут изменений от применения новых технологий уже в ближайшие 10 лет.
Исследование проводилось в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.