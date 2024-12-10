Россияне стали больше верить в пользу искусственного интеллекта

«Искусственный интеллект должен работать на благо человека: помогать людям жить дольше, улучшать здоровье, повышать безопасность. Как показало наше исследование, россияне ждут применения новых технологий во всех сферах, в том числе в IT (41% опрошенных), промышленности и производстве (24%), образовании (24%), медицине (22%), финансах, банках и страховании (7%), безопасности (5%). В страховании мы уже видим пользу для человека от использования AI. В начале этого года благодаря искусственному интеллекту нам удалось сократить срок урегулирования убытков по страховым случаям с 30 до 5 календарных дней», — прокомментировал для ТАСС итоги опроса вице-президент Сбербанка, генеральный директор «Сберстрахования жизни» Игорь Кобзарь.