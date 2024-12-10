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Россияне рассказали, о какой квартире мечтают

Агентство Whitewill провело опрос, по результатам которого выяснило, какие редкие форматы квартир больше всего нравятся россиянам. Большинство опрошенных отдали предпочтение квартирам с камином, пишет «Газета.Ru».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: dom.mail.ru

Так, 70% респондентов считают, что на рынке не хватает редких форматов квартир. На вопрос, какое жилье хотели бы россияне, 37% выбрали квартиру с камином, 26% — с сауной, 12% — с эксплуатируемой кровлей.

Кроме того, 56% россиян считают, что в квартире обязательно должна быть гардеробная. По мнению четверти опрошенных жилье должно быть с террасой. А 19% предпочли бы иметь в квартире ванную с окном.

Екатерина Левина, топ-брокер Whitewill, сказала, что с каждым годом на рынке появляется все больше объектов с необычным форматом, причем не только в премиум- и делюкс-сегментах, но и в бизнес-классе.

«Отмечу, что любовь россиян к каминам во многом обусловлена особенностями нашего климата, а также тем, что камин ассоциируется с домом и уютом. А вот спрос на террасы особенно вырос после пандемии», — добавила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».