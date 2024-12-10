Россиян предупредили о подорожании лекарств в 2025 году

«По данным Росстата, средний рост цен на лекарства составил 12% за 2024 год, что немного выше годовой инфляции на 2 декабря 2024 год в 9,07%. Тенденция роста цен, вероятно, продолжится и в 2025 году. Рост цен на лекарства в 2025 году может быть на уровне инфляции или на 2 процентных пункта выше ее уровня. Если уровень инфляции в начале 2025 года будет находиться на текущем уровне 8−9%, то рост цен на лекарства будет находиться в диапазоне 8−13%», — пояснил экономист.