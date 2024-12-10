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Риэлтор рассказал об опасности блокировки средств от продажи квартир

Временная блокировка денежных средств от продажи квартиры усложнит альтернативные сделки, преобладающие на вторичном рынке жилья.

Источник: Shutterstock

Так РИА Новости идею Государственной думы прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Альтернативной называется сделка, когда хотя бы один из ее участников планирует продать недвижимость и сразу же купить другую. В рамках таких сделок, отметил риелтор, расчеты должны производиться синхронно, а блокировка средств обозначает временной разрыв.

«Это ударит по потребительской активности на вторичном рынке, поскольку в условиях дорогой ипотеки преобладают именно альтернативные схемы», — сказал Сырцов.

По мнению генерального директора риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, схемы для борьбы с мошенниками нужны, однако они не должны замедлять процесс купли-продажи недвижимости.

«Такие механизмы защиты нужно создавать в тесном контакте правоохранительных органов, банков, риелторов и власти», — сказал Хусаинов.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал недельную блокировку средств от продажи недвижимости избыточной мерой.