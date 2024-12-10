Прибыль Сбера за 11 месяцев по РСБУ составила 1,445 трлн рублей

Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11,0 трлн руб. В ноябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.