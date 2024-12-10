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Прибыль Сбера за 11 месяцев по РСБУ составила 1,445 трлн рублей

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк увеличилась на 4,9% в годовом выражении до 1 445 млрд рублей, рентабельность капитала составила 23,7%, сообщает пресс-служба банка.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Вероника Сапожникова

Количество розничных клиентов банка выросло на 1,3 млн человек с начала года до 109,9 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний.

Детскими СберКартами пользуются уже 4,7 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет. MAU мобильного приложения СберKids — 2,1 млн пользователей.

Кредиты

Розничный кредитный портфель вырос на 0,5% за месяц и на 12,5% с начала года до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в ноябре было выдано 327 млрд руб. кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11,0 трлн руб. В ноябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11,0 трлн руб. В ноябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.

Количество потребкредитов выросло на 4,0% с начала года — до 4,0 трлн руб. «Потребительское кредитование в ноябре оставалось под давлением высоких ставок в экономике и усиления регуляторного контроля. В ноябре портфель потребительских кредитов снизился 2,1%, а выдачи составили 89 млрд руб.», — отмечает банк.

Число держателей кредитных карт выросло на 3,0% за месяц или 42,5% с начала года, а объем портфеля составил 2,3 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,4% за месяц (+1,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб. С начала года портфель вырос на 20,7% (+17,0% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 трлн руб. кредитов.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,2%.

Вклады

Средства физических лиц превысили 26,9 трлн руб. и выросли на 1,3% за месяц (+0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 18,8% (+16,9% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц выросли на 9,2% за месяц и превысили 13,6 трлн руб. (+7,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 25,3% (+19,9% без учета валютной переоценки).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».