«Полюс» к 2030 году удвоит выпуск золота и станет вторым производителем в мире

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Золотодобытчик «Полюс» ожидает, что после запуска производства своих ключевых проектов развития Сухой лог, Чертово корыто и Чульбаткан к 2030 году вдвое нарастит выпуск золота, до 6 млн унций, и станет вторым производителем в мире. Это следует из материалов компании.