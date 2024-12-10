Сан-Хосе
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Полюс» к 2030 году удвоит выпуск золота и станет вторым производителем в мире

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Золотодобытчик «Полюс» ожидает, что после запуска производства своих ключевых проектов развития Сухой лог, Чертово корыто и Чульбаткан к 2030 году вдвое нарастит выпуск золота, до 6 млн унций, и станет вторым производителем в мире. Это следует из материалов компании.

Источник: Reuters

Также отмечается, что принятие инвестиционного решения по Чульбаткану и Чертову корыту ожидается в 2025 году, а запуск по обоим проектам намечен на 2029 год.

«Совокупное производство на активах составит 600−700 тыс. унций в год», — говорится в материалах компании.

В 2023 году генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков сообщал ТАСС, что компания планирует начать производство на золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае после 2029−2030 года. Компания ожидает технико-экономическое обоснование по месторождению в 2025 году, отмечал он.

Золотодобывающая компания «Полюс» в июне 2022 года купила 100-процентную долю в золоторудном месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае у группы компаний Highland Gold Mining за $140 млн.