Politico: компании ЕС проигрывают КНР из-за закрытия неба над РФ

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские авиаперевозчики не выдерживают конкуренции с авиакомпаниями КНР из-за закрытия воздушного пространства РФ. Об этом пишет европейское издание Politico.
По его информации, ведущие авиакомпании стран ЕС сокращают количество рейсов в Китай из-за необходимости перенаправлять самолеты в обход России, что увеличивает время в пути, расходы на топливо и дополнительные выплаты членам экипажа. При этом их китайские конкуренты не сталкиваются с такими проблемами. «Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», — заявила газете руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах.
Как отмечает издание, после того как по меньшей мере пять европейских авиаперевозчиков отменили рейсы в Азию, Еврокомиссия (ЕК) в октябре пообещала провести исследование касательно конкуренции на международных маршрутах. Однако представители авиаотрасли скептически относятся к тому, что Брюссель предпримет решительные действия в этом вопросе. «Я не рассчитываю, что из этого что-либо выйдет. Можно было бы обосновать предложение, что авиакомпаниям, пострадавшим от политического решения, полагается компенсация. Но я сомневаюсь, что у ЕК или европейских стран есть желание это сделать», — сообщил Politico генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш.
По данным исследователей Немецкого аэрокосмического центра (DLR), продолжительность рейсов из европейских аэропортов, которые находятся, в частности, в Лондоне, Париже, Амстердаме и Франкфурте, «на некоторых направлениях увеличилась более чем на 100 минут», а стоимость авиабилетов в среднем возросла на $43,5.
После начала в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине многие страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ приняла зеркальные меры и запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.