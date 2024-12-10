Politico: компании ЕС проигрывают КНР из-за закрытия неба над РФ

Как отмечает издание, после того как по меньшей мере пять европейских авиаперевозчиков отменили рейсы в Азию, Еврокомиссия (ЕК) в октябре пообещала провести исследование касательно конкуренции на международных маршрутах. Однако представители авиаотрасли скептически относятся к тому, что Брюссель предпримет решительные действия в этом вопросе. «Я не рассчитываю, что из этого что-либо выйдет. Можно было бы обосновать предложение, что авиакомпаниям, пострадавшим от политического решения, полагается компенсация. Но я сомневаюсь, что у ЕК или европейских стран есть желание это сделать», — сообщил Politico генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш.