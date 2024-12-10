Россияне рискуют остаться без мандаринов на Новый год

«В 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов, из-за чего есть вероятность, что россияне могут остаться без мандаринов к новогоднему столу. На это есть ряд причин. Во-первых, это плохой урожай в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал. Во-вторых, в Испании произошло наводнение, которое привело к затоплению больших площадей цитрусовых плантаций, что отразилось на сокращении поставок мандаринов в зарубежные страны и непосредственно в Россию», — уточнила Кобец.
Специалист отметила, что возникающие трудности в поставках мандаринов из Турции и Испании могут быть компенсированы благодаря импорту из других государств. Экономист подчеркнула, что одну из ведущих позиций в мировом производстве мандаринов занимает Китай, и существует возможность направить часть импорта в Россию.
Кроме того, имеются иные партнерские страны, способные восполнить уменьшение объемов поставок из Турции. Среди таких стран можно выделить Иран, Египет, Бразилию и Абхазию, подчеркнула Кобец. Она также упомянула, что уровень цен на цитрусовые в значительной степени будет зависеть от стоимости транспортировки судов, курса рубля, а также от ценовой стратегии розничной торговли.
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