Россияне рискуют остаться без мандаринов на Новый год

«В 2024 году ожидается низкий урожай мандаринов, из-за чего есть вероятность, что россияне могут остаться без мандаринов к новогоднему столу. На это есть ряд причин. Во-первых, это плохой урожай в Турции, из-за которого экспорт турецких мандаринов резко упал. Во-вторых, в Испании произошло наводнение, которое привело к затоплению больших площадей цитрусовых плантаций, что отразилось на сокращении поставок мандаринов в зарубежные страны и непосредственно в Россию», — уточнила Кобец.