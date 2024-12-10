Ozon планирует запустить первый в РФ таможенный склад электронной торговли

«Мы планируем запустить бондовый склад в Подмосковье в следующем году», — сказал Гусамов, отвечая на вопрос из зала.
В кулуарах мероприятия гендиректор Ozon Global уточнил корреспонденту ТАСС, что компания видит высокий спрос со стороны зарубежных продавцов на бондовые склады (склады, на которых можно хранить зарубежные товары и платить налоги только за те из них, что получилось продать — прим. ТАСС) и планирует в течение года запустить такой логистический объект в Подмосковье.
Планируется, что объект будет также интегрирован с системами Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. «Ozon Global — одна из немногих компаний, у которых есть большая часть инфраструктуры, нужной для запуска таможенного склада электронной торговли, а также возможность инвестировать в этот проект», — отметил топ-менеджер.
По словам Гусамова, у компании уже есть статус таможенного представителя, склад временного хранения в Благовещенске и базовая интеграция с ФТС, которая обеспечивает прозрачность операций для регулятора и повышает скорость доставки товаров покупателям. Топ-менеджер оценил инвестиции в проект в 6−8 млрд рублей за два года. Выход склада на рабочую мощность ожидается в конце 2026 года — в 2027 году.
«Наши продавцы из-за границы заинтересованы в том, чтобы у нас появился таможенный склад — для них это стандартная практика при работе с многими странами. Она помогает упростить процесс возвратов и ускорить доставку товара, ведь фактически они будут находиться в Подмосковье, а не в Китае или Турции. При этом интеграция с ФТС позволит сделать процесс уплаты налогов и пошлин максимально прозрачным», — добавил Гусамов.
О таможенных складах
«Бондовый» склад — особая экономическая зона, на которую интернет-магазины могут завозить товары из-за рубежа и хранить его под таможенным контролем, но без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин, без применения к товарам лицензирования и квотирования на период хранения до приобретения покупателями.