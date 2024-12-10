Ozon планирует запустить первый в РФ таможенный склад электронной торговли

«Наши продавцы из-за границы заинтересованы в том, чтобы у нас появился таможенный склад — для них это стандартная практика при работе с многими странами. Она помогает упростить процесс возвратов и ускорить доставку товара, ведь фактически они будут находиться в Подмосковье, а не в Китае или Турции. При этом интеграция с ФТС позволит сделать процесс уплаты налогов и пошлин максимально прозрачным», — добавил Гусамов.