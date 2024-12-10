«Норникель» ожидает баланса на рынках палладия и платины в 2024 году

«Мы пересмотрели нашу предыдущую оценку дефицита рынка палладия на 2024 г. (без учета инвестиций) с 0,9 млн унций до почти сбалансированного состояния из-за более высокого объема производства в России и существенного пересмотра вниз спроса со стороны автопрома в связи с более низким, чем ожидалось, выпуском автомобилей и агрессивными программами оптимизации удельного содержания МПГ (металлов платиновой группы — прим. ТАСС) в автокатализаторах в Китае, Японии и США», — сказано в обзоре. Спрос на палладий упадет на 6% в годовом исчислении в 2024 году, ожидают в «Норникеле».