«Норникель» ожидает баланса на рынках палладия и платины в 2024 году

«Мы пересмотрели нашу предыдущую оценку дефицита рынка палладия на 2024 г. (без учета инвестиций) с 0,9 млн унций до почти сбалансированного состояния из-за более высокого объема производства в России и существенного пересмотра вниз спроса со стороны автопрома в связи с более низким, чем ожидалось, выпуском автомобилей и агрессивными программами оптимизации удельного содержания МПГ (металлов платиновой группы — прим. ТАСС) в автокатализаторах в Китае, Японии и США», — сказано в обзоре. Спрос на палладий упадет на 6% в годовом исчислении в 2024 году, ожидают в «Норникеле».
Производство палладия снизится на 1% в 2024 году. При этом из-за гораздо более быстрого, чем ожидалось, ремонта печи взвешенной плавки производство МПГ в России восстановится до уровня предыдущего года, в то время как объемы вторичной переработки в мире снизятся на 5%.
«Мы ожидаем, что в 2025 г. рынок палладия останется сбалансированным, поскольку снижение добычи в Северной Америке и Южной Африке будет компенсировано восстановлением вторичной переработки автокатализаторов. В то же время общий спрос, как ожидается, будет стагнировать, если не произойдет значительного ускорения в качестве реакции на снижение процентных ставок в западном мире и меры поддержки экономики в Китае», — подчеркивается в обзоре.
На рынке платины компания сохранила свою оценку относительно сбалансированного состояния в этом году и ждет небольшой дефицит в 0,2 млн унций в 2025 году. Производство платины в 2024 году останется на прежнем уровне, поскольку объемы производства аффинированной платины в Южной Африке превысят падающие объемы добычи в результате мер производителей по сокращению объемов незавершенного производства. В то же время спрос на платину имеет тенденцию к снижению и уменьшится на 3% по итогам текущего года.
«В долгосрочной перспективе ожидается сохранение стабильного паритета цен на палладий и платину, поскольку взаимозамещение в автокатализаторах будет сдерживать разницу цен двух металлов, однако в абсолютных значениях цена корзины МПГ будет зависеть от масштабов оптимизации производства в Южной Африке», — заключили в компании.