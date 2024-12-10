«Мир квартир»: стоимость жилья в новостройках РФ выросла на 12,1%

«Аналитики исследовали изменение цен на новостройки с ноября прошлого года. Выяснилось, что квадратный метр с тех пор вырос в цене в 64 городах из 70, в 6 упал. По всем городам показатель роста цены “квадрата” составил 12,1%», — отмечается в исследовании.
Наибольший рост зафиксирован в Саранске (+31,1%), Севастополе (+28,2%), Оренбурге (+25%), Улан-Удэ (+24,7%) и Чите (+23%). Падение произошло в Махачкале (-12,1%), Архангельске (-8,2%), Нижнем Тагиле (-1,5%), Грозном (-0,9%), Краснодаре (-0,6%) и Магнитогорске (-0,1%). В Москве «квадрат» за год подорожал на 13,3%, в Московской области — на 5,3%, в Петербурге — на 5,9%.
Месячная динамика.
В ноябре 2024 года квадратный метр новостроек подорожал в 60 городах из 70 исследованных, подешевел в 9, в одном остался низменным. Самый большой прирост оказался в Иркутске (+8,5%), Астрахани (+6,4%), Севастополе (+6%), Владимире (+4,6%) и Уфе (+4,5%). Самое большое падение цен — в Махачкале (-3,7%), Грозном (-2,7%), Владикавказе (-2,1%), Архангельске (-1,3%) и Набережных Челнах (-1%).
В Москве рост составил 1,7%, в Подмосковье — 0%, в Санкт-Петербурге — 2,1%. В среднем по стране «квадрат» нового жилья подорожал на 2% и теперь стоит 141 141 рубль.
«Новостройки в ноябре показывают рост — самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне. Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены уже было начали опускаться. Немалую роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон — конец года и предновогодний ажиотаж. Через месяц мы увидим, оправдались ли их ожидания. Полагаю, снижения цен если и стоит ждать, то в январе», — приводятся в исследовании слова гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко.