«Мир квартир»: стоимость жилья в новостройках РФ выросла на 12,1%

«Новостройки в ноябре показывают рост — самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне. Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены уже было начали опускаться. Немалую роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон — конец года и предновогодний ажиотаж. Через месяц мы увидим, оправдались ли их ожидания. Полагаю, снижения цен если и стоит ждать, то в январе», — приводятся в исследовании слова гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко.