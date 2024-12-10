«Литрес»: электронные книги останутся дешевле бумажных аналогов на 40%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Электронные книги еще долгое время будут дешевле бумажных аналогов на 30−40%, такое мнение в беседе с ТАСС выразил генеральный директор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев.
По его словам, в себестоимость электронных книг не входят затраты на полиграфию, транспортные и складские расходы, то есть затраты на приобретение бумаги, которые представляют ключевые факторы роста цен на бумажные книги. «У нас тоже есть статьи расходов, затраты на которые растут высокими темпами — серверное оборудование, ПО и расходы на маркетинг. Во многом из-за отсутствия расходов на бумагу и полиграфию цифровая книга всегда была и еще долгое время будет оставаться существенно дешевле своих аналогов в бумажном варианте — на 30%-40%. Это понимают и издательства, которые крайне осторожно относятся к повышению цен на цифровые аналоги своих книг», — сказал он.
Анурьев добавил, что более 50% книг в продаже «Литрес» — это произведения отечественных digital-авторов, которые, как правило, не издаются в печатном формате, и аудиокниги, поэтому они не подвержены влиянию роста затрат на бумагу, полиграфию, склады и транспорт. Однако он отметил, что для притока в отрасль новых талантов: чтецов, иллюстраторов, редакторов и переводчиков необходимо создать комфортные условия доходов.
«Для нас важно, чтобы цифровая книга оставалась доступной для читателей, поэтому у нас действуют различные акции, а также накопительная скидка до 30% на цифровые книги для пользователей. Также практически любую книгу из нашего ассортимента можно бесплатно получить в ближайшей публичной библиотеке, подключившись к проекту “Литрес библиотека”, — напомнил генеральный директор.
Ранее в издательской группы «Эксмо-АСТ» сообщили об увеличении на 7% розничных цен на книги. Там объяснили это ростом производства в полиграфической отрасли на 20%, повышением цен на материалы и услуги в сфере логистики.