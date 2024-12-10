«Литрес»: электронные книги останутся дешевле бумажных аналогов на 40%

По его словам, в себестоимость электронных книг не входят затраты на полиграфию, транспортные и складские расходы, то есть затраты на приобретение бумаги, которые представляют ключевые факторы роста цен на бумажные книги. «У нас тоже есть статьи расходов, затраты на которые растут высокими темпами — серверное оборудование, ПО и расходы на маркетинг. Во многом из-за отсутствия расходов на бумагу и полиграфию цифровая книга всегда была и еще долгое время будет оставаться существенно дешевле своих аналогов в бумажном варианте — на 30%-40%. Это понимают и издательства, которые крайне осторожно относятся к повышению цен на цифровые аналоги своих книг», — сказал он.