Курьеры начали новогодний спринт. А стоимость их услуг выросла

Москва уже стоит в 9-балльных пробках, и это только вторая неделя декабря. А чем выше трафик, тем дороже посылка, и неважно, на чем едет или как быстро идет курьер. «Яндекс Доставка» и «Купер» на запрос «Ъ FM» отказались комментировать предновогодние тарифы. А заказов будет много, и чем ближе к Новому году, тем выше ставки, отмечает гендиректор Dostavista Дмитрий Зубков: «Цена в декабре на средний заказ может вырасти в полтора-два раза. Если мы говорим про доставку внутри города, средний чек в низкий период — 600−700 ₽, в декабре — от 1 тыс. руб. Даже чуть больше, просто за счет того, что очень сильный спрос на курьеров. Постоянно занимаемся привлечением новых доставщиков. Предлагаем дополнительные мотивационные штуки в виде бонусов, например, “приведи друга”. И когда на рынке дефицит курьеров, очевидно стоимость идет вверх».