Курьеры начали новогодний спринт. А стоимость их услуг выросла

В Москве и области сейчас ищут почти 15 тыс. курьеров на предновогодние заказы. Столько вакансий опубликовано, к примеру, только на HH.ru. И почти половина работодателей в декабре готовы платить уже от 200 тыс. руб. в месяц. Но и это не предел. Соискателям с водительскими правами за новогодний спринт обещают уже 360 тыс. руб. И дают при этом корпоративный автомобиль.
У каждого сервиса своя система расчетов, почасовая — в среднем 500 ₽ Но чаще сменная. Если еще в ноябре компании платили максимум 7 тыс. руб. в день, сейчас предлагают 12 тыс. руб.. Но людей все равно не хватает, говорит руководитель департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов: «В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно, “Яндексм, Ozon, “Самокат” довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет.
Ресурса на доставку всех отправлений в последние недели декабря не хватит у любой компании.
Мы практиковали так называемую третью смену — отклик был не сильно большим. Убирали от общей нагрузки 3−5%. Но сейчас хотим сделать челночные доставки: довозим до наших ПВЗ груз, а оттуда уже короткими плечами делаем курьерскую доставку. Нет длинного пробега, и курьер меньше стоит в пробках".
Москва уже стоит в 9-балльных пробках, и это только вторая неделя декабря. А чем выше трафик, тем дороже посылка, и неважно, на чем едет или как быстро идет курьер. «Яндекс Доставка» и «Купер» на запрос «Ъ FM» отказались комментировать предновогодние тарифы. А заказов будет много, и чем ближе к Новому году, тем выше ставки, отмечает гендиректор Dostavista Дмитрий Зубков: «Цена в декабре на средний заказ может вырасти в полтора-два раза. Если мы говорим про доставку внутри города, средний чек в низкий период — 600−700 ₽, в декабре — от 1 тыс. руб. Даже чуть больше, просто за счет того, что очень сильный спрос на курьеров. Постоянно занимаемся привлечением новых доставщиков. Предлагаем дополнительные мотивационные штуки в виде бонусов, например, “приведи друга”. И когда на рынке дефицит курьеров, очевидно стоимость идет вверх».
Сервисы в высокий сезон перекупают курьеров, предлагая +20% к окладу, утверждают собеседники «Ъ FM». А за мотивационные программы, как например, «приведи друга», в Москве уже платят в среднем 50 тыс. руб. И такие расходы частично ложатся на клиентов, так что стоимость доставки будет только расти, предупреждает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:
"Потребитель хочет получать товар с помощью курьера. Очень бурно растет сегмент экспресс-доставки. И на него достаточно сильное давление оказало то, что сейчас происходит с мигрантами. Их ставят на воинский учет, и количество сокращается. Надо не просто отвечать на спрос в экспресс-доставке.
Фактически сейчас требуется замещать тех мигрантов, которые из России уезжают. И вот это как раз и приводит к тому, что мы видим резкий рост заработных плат и спроса".
Что касается предновогодних заказов, компании пока не особо активны, утверждают сервисы доставки. А нехватка курьеров в итоге обернется тем, что подарки в последние дни декабря бизнес будет развозить собственными силами. Но и после праздников ситуация несильно изменится. Дефицит доставщиков только нарастает. Если в начале 2024-го отрасли, по разным оценкам, не хватало порядка 140 тыс. курьеров, то к концу 2024 года, по прогнозам аналитиков, цифра вырастет до 300 тыс.
А В Минпромторге посчитали, что в стране уже 1,5 млн курьеров — потенциальный ресурс промышленного сектора, который остро нуждается в кадрах. Но заводы пока не готовы платить за рабочие руки 250−300 тыс. руб., которые зарабатывают курьеры на ногах в Москве.