«Купер»: россияне планируют потратить на новогодний стол до 10 тыс. рублей

Как показало исследование, более трети россиян (37%) начинают готовиться к Новому году за месяц до праздника, еще 30% респондентов — за две недели, 19% — за неделю и 11% — за пару дней. С точки зрения основных предпраздничных планов большинство опрошенных (79%) поставили на первое место подготовку новогоднего стола. На втором месте по приоритетам — покупка подарков (76% опрошенных), на третьем — праздничное оформление дома (67%).