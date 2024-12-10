«Купер»: россияне планируют потратить на новогодний стол до 10 тыс. рублей

«Что касается новогоднего бюджета на застолье, 20% респондентов готовы выделить до 5 тыс. рублей. При этом 40% россиян планируют потратить на праздничный стол от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 23% — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Еще 11% опрошенных готовы выделить на новогоднее пиршество от 15 тыс. до 20 тыс. рублей», — говорится в материалах исследования.
При этом 45% опрошенных сообщили, что в этом году планируют расширить ассортимент новогодних блюд. В свою очередь 11% респондентов хотят приготовить те или иные традиционные блюда по необычным рецептам, а 5% желают полностью изменить свое привычное праздничное меню.
«Обязательными блюдами на новогоднем столе опрошенные назвали оливье (82%), сельдь под шубой (67%), бутерброды с икрой (57%), холодец (42%), запеченную курицу или индейку (41%), крабовый салат (36%), бутерброды со шпротами (32%)», — отмечают авторы.
Как показало исследование, более трети россиян (37%) начинают готовиться к Новому году за месяц до праздника, еще 30% респондентов — за две недели, 19% — за неделю и 11% — за пару дней. С точки зрения основных предпраздничных планов большинство опрошенных (79%) поставили на первое место подготовку новогоднего стола. На втором месте по приоритетам — покупка подарков (76% опрошенных), на третьем — праздничное оформление дома (67%).
Опрос проводился в декабре 2024 года среди мужчин и женщин в возрасте 18?64 лет. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. человек из восьми федеральных округов России.