Криптотрейдеры потеряли до 1,7 млрд долларов за сутки при обвале рынка

Как поясняет издание, ликвидации происходят, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери залога. Это происходит, когда у трейдера недостаточно средств, чтобы держать сделку открытой.
Согласно данным Coinglass по состоянию на 10:30 по московскому времени, общая сумма ликвидаций за 24 часа составила 1,71 млрд долларов, из них 1,51 млрд в длинных позициях и 190 млн в коротких.
Закрытие позиций трейдеров происходило на фоне падения стоимости биткоина. За последние сутки цена первой криптовалюты опускалась до 94,7 тысячи долларов. По состоянию на 11:54 мск биткоин торгуется по 97,559 тысячи долларов.
Кроме того, общая капитализация рынка криптовалют упала на 6%, до 3,62 трлн долларов, а общий объем торгов цифровыми монетами за сутки составил 479 млрд долларов.
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