Коллекторы рассказали об ошибках при взыскании долгов с россиян

В пресс-службе ассоциации дали россиянам несколько советов. Первое — не игнорировать звонки, поступающие от коллекторских агентств, а поднять трубку, и объяснить, что вы не тот человек, о котором спрашивают. Второе — уведомить банк или МФО об ошибке, тогда номер телефона исключат из базы на обзвон, а в кредитный договор внесут изменения в контактные данные. Чаще всего, в организации просят прислать уведомление о том, что текущий номер принадлежит не должнику, на электронную почту. Доказательством может служить выписка из личного кабинета абонента мобильного оператора связи. Как уточнили в пресс-службе, после получения уведомления организация в течение нескольких дней должна исключить номер из своей базы.