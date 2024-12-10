Коллекторы рассказали об ошибках при взыскании долгов с россиян

«Около 7% от всех обращений в части взыскания просроченной задолженности с россиян относятся к категории “неверный контакт”. Действительно, подобные истории, когда долг спрашивают с человека, не имеющего отношения к долгу, имеют место быть. Согласно закону 230-ФЗ, взыскатели имеют право работать только с теми контактными данными, которые предоставил первичный кредитор. В свою очередь, у него контакты оказались с разрешения клиента при оформлении кредита», — уточнил представитель пресс-службы.
В ассоциации коллекторов отметили две основных причины, по которым коллекторы ошибочно звонят россиянам. Во-первых, у заемщика мог поменяться телефонный номер. Номера телефонов, которые остаются неактивными более шести месяцев вновь поступают в базу номеров на продажу. Таким образом, контакт должника переходит к постороннему человеку, который даже не подозревает о долгах предыдущего владельца номера. Спустя время он начинает получать напоминания о том, что необходимо погасить задолженность. Во-вторых, МФО или банк не всегда проверяют, на самом ли деле номер принадлежит их клиенту, или оформлен на другое лицо.
В пресс-службе ассоциации дали россиянам несколько советов. Первое — не игнорировать звонки, поступающие от коллекторских агентств, а поднять трубку, и объяснить, что вы не тот человек, о котором спрашивают. Второе — уведомить банк или МФО об ошибке, тогда номер телефона исключат из базы на обзвон, а в кредитный договор внесут изменения в контактные данные. Чаще всего, в организации просят прислать уведомление о том, что текущий номер принадлежит не должнику, на электронную почту. Доказательством может служить выписка из личного кабинета абонента мобильного оператора связи. Как уточнили в пресс-службе, после получения уведомления организация в течение нескольких дней должна исключить номер из своей базы.
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