Эксперт рассказал, когда выгоднее открыть вклад

По его словам, сейчас самое время думать о вкладах. Так, если расчет идет на «короткую дистанцию», то с приобретением этого инструмента лучше подождать. 20 декабря, напомнил эксперт, состоится очередное заседание по ключевой ставке.
Велика вероятность, что показатель вырастет до 23%. Эту информацию не опровергает и Центральный Банк. А повышение ключевой ставки, в свою очередь, приведет к повышению ставок по вкладам, отметил Андрей Гиринский.
Он добавил, что прогнозы регулятора и аналитиков также заставят кредитные организации поднимать ставки по вкладам.
«Если у вас все же есть запас времени в пару месяцев, то можно придержать деньги, или досрочно погасить ранее открытый вклад, потеряв часть процентов, до 14 февраля 2025 года, когда будет выпущен первый в наступающем году пресс-релиз по ключевой ставке», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».