Эксперт рассказал, когда выгоднее открыть вклад

«Если у вас все же есть запас времени в пару месяцев, то можно придержать деньги, или досрочно погасить ранее открытый вклад, потеряв часть процентов, до 14 февраля 2025 года, когда будет выпущен первый в наступающем году пресс-релиз по ключевой ставке», — заключил эксперт.