Россиянам назвали эффективный способ попросить новогоднюю премию

Будет нелишним узнать свою реальную стоимость как сотрудника на рынке труда — сколько вам готовы предложить в других компаниях, советует Владислав Быханов. Всегда есть недооцененные, в первую очередь в собственных глазах, специалисты, которые не умеют или боятся доказать фактами и цифрами свой профессионализм.