Россиянам назвали эффективный способ попросить новогоднюю премию

Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина Татьяна Кожевникова отмечает, что правильнее говорить не о новогодней премии, а о премии по результатам работы за год. Важно доказать начальству, что она обязательна, потому что заработана.
«По этой причине премию надо не униженно просить, а уверенно требовать. И делать это нужно правильно», — говорит эксперт.
По словам Владислава Быханова, управляющего партнера рекрутинговой компании Cornerstone, к сожалению, работодатели часто уверены в том, что те условия, которые они дают своим сотрудникам — это уже много.
«Иногда к бонусам и отличным условиям работодатели относят стул, стол, ноутбук и кулер с водой или яблоки в зоне перекуса — а сотрудники в этом совсем не уверены и хотят большего», — объясняет он.
Есть ли у вас план?
Что надо сделать чтобы точно получить премию? Прежде всего надо составить детальный отчет по всем достижениям за год, которые выходят за рамки функционала, отраженного в должностной инструкции.
За стандартные обязанности вы регулярно получаете зарплату. Премия же, напоминает Татьяна Кожевникова, всегда платится за дополнительные усилия, которые принесли организации дополнительную прибыль или другой результат, превышающий ожидания.
В этом отчете стоит отразить инициативы, которые были вами предложены и реализованы, участие в проектах, заметных на уровне всей компании, работу в качестве наставника для новичков или внутреннего эксперта по какому-либо профессиональному направлению.
Также следует указать любые личные успехи, случившиеся в уходящем году: звание лучшего сотрудника, победа в профессиональном конкурсе, первые места в соревновании между департаментами, цехами или регионами, выигрыш в конкурсе предложений по улучшению бизнеса и так далее.
Для обоснования необходимости премии также можно использовать «внешнюю» поддержку, например, благодарственные письма от клиентов и партнеров, грамоты от местных властей или госучреждений, профессиональные премии на различных конкурсах. А также любые другие доказательства вашей уникальности и ценности.
«Если внешний мир уважает вас как профессионала — это дополнительный “козырь” в переговорном процессе», — убеждена Кожевникова.
Будет нелишним узнать свою реальную стоимость как сотрудника на рынке труда — сколько вам готовы предложить в других компаниях, советует Владислав Быханов. Всегда есть недооцененные, в первую очередь в собственных глазах, специалисты, которые не умеют или боятся доказать фактами и цифрами свой профессионализм.
Если вы редкий и эксклюзивный специалист в своей профессии, обладаете уникальным набором навыков и компетенций, тогда подготовьте доказательную базу для работодателя — может, он этого не понимает, потому и не доплачивает вам.
Личные обстоятельства — не аргумент
Однако стоит ли использовать такие аргументы, как «премия нужна, чтобы платить ипотеку» или «у меня семья, которую надо содержать»? Татьяна Кожевникова утверждает: однозначно нет.
Если у человека сложная жизненная ситуация, надо обращаться за материальной помощью.
А премия — это всегда награда за высокую производительность труда, дополнительные продажи, запуск нового продукта или за экономию бюджета.
Если в прошедшем году таких достижений не было, то есть смысл обсудить с руководством планы на следующий год, четко зафиксировать, за что и в какой сумме может быть выплачена премия, и превратить этот процесс из лотереи в регламентированную процедуру.
«Так что запасайтесь правильными аргументами — и смело и уверенно следуйте на переговоры с руководством!», — заключила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».