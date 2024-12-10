Индийская рупия обновила рекордный минимум на ожиданиях снижения ставки

Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) в ходе торгов на международном рынке Форекс 9 декабря поднялся на 0,2% и достиг в моменте отметки 84,867 рупии за доллар. Таким образом, индийская рупия превзошла свой предыдущий исторический минимум в 84,77, достигнутый на прошлой неделе.
На торгах 10 декабря пара USD/INR двигается возле достигнутого днем ранее пика: на 12:13 мск один доллар стоил 84,86 рупий.
Как пишет Reuters, индийская рупия достигла рекордного минимума после назначения Санжая Мальхотры новым главой Резервного банка Индии (RBI). Он ранее занимал пост секретаря по доходам в Министерстве финансов. 10 декабря истекает шестилетний срок полномочий уходящего главы регулятора Шактиканта Даса. Агентство пишет, что уход Даса может добавить «голубиного» уклона в работу комитета по денежно-кредитной политике Индии, поскольку Дас и заместитель главы RBI Майкл Патра считались наиболее «ястребиными» членами комиссии из шести человек, устанавливающих процентные ставки. Срок полномочий Патры истекает в середине января.
Эксперты прогнозируют, что снижение процентных ставок может начаться в феврале 2024 года. «С назначением Малхотры ожидается, что произойдет сдвиг в сторону поддержки роста, и доходность облигаций отреагирует на это. Снижение процентной ставки Резервным банком Индии в феврале теперь кажется более вероятным по сравнению с прошлой неделей после заявлений Даса об инфляции», — цитирует Reuters главу казначейства RBL Bank Аншул Чандак.
Агентство отмечает, что доходность 10-летних облигаций во вторник упала на 2 базисных пункта до 6,6954%.
На фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентных ставок на индийский рынок возвращаются иностранные фонды. По данным Bloomberg, на неделе со 2 по 6 декабря зарубежные инвесторы купили индийских акций на $3 млрд, что является самым высоким показателем с июня прошлого года. Покупки превалировали на рынке вторую неделю подряд после распродажи на $14 млрд в предыдущие восемь недель.
Индекс голубых фишек Индии Nifty 50 вырос на 2,27% на прошлой неделе. Агентство отмечает, что это совпало с пятничным решением RBI сократить нормы резервирования наличности, что рынки интерпретировали как сигнал к снижению процентных ставок.
9 октября Резервный банк Индии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 6,50%, как и ожидалось, однако сменил риторику на нейтральную вместо «ястребиной».