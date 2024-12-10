Индийская рупия обновила рекордный минимум на ожиданиях снижения ставки

Эксперты прогнозируют, что снижение процентных ставок может начаться в феврале 2024 года. «С назначением Малхотры ожидается, что произойдет сдвиг в сторону поддержки роста, и доходность облигаций отреагирует на это. Снижение процентной ставки Резервным банком Индии в феврале теперь кажется более вероятным по сравнению с прошлой неделей после заявлений Даса об инфляции», — цитирует Reuters главу казначейства RBL Bank Аншул Чандак.