ГД ввела штраф до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

По ней за оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, штраф для граждан составит до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Для юрлиц вводится штраф до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.