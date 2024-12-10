ГД ввела штраф до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Документ внесен в палату парламента в сентябре 2023 года группой депутатов и сенаторов и принят в I чтении в феврале 2024 года. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 14.56.1. (незаконное привлечение инвестиций физических лиц).
По ней за оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, штраф для граждан составит до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток. Для юрлиц вводится штраф до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.
Также в статье предусмотрены санкции за привлечение инвестиций физлиц с нарушением требований, предусмотренных п. 1 ст. 5.1 закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». В нем говорится, что привлечение инвестиций физических лиц путем заключения договоров на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физлицам ценных бумаг, либо в случае, если право лиц, привлекающих инвестиции, на привлечение инвестиций физлиц предусмотрено федеральными законами.
Таким образом, штраф за привлечение инвестиций с нарушением подобного требования составит для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам может грозить штраф до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.