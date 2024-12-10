Газ на максимум: Россия перенаправляет поставки

Что это значит?
Реализация проекта «Сила Сибири» уже несколько лет идет с небольшим опережением графика, рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Китай запланировал под этот проект свой растущий спрос. «На сегодняшний день “Сила Сибири” достигла проектной мощности. Это означает, что в 2024 году Китай сможет получить по этому маршруту около 31 млрд кубометров российского газа, в 2025 году и в дальнейшем — по 38 млрд кубометров в год», — пояснил он.
«Если Китай продолжит увеличивать спрос, то Россия продолжит поставки сверхконтрактных объемов по этому маршруту», — полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Согласно данным «Газпрома», по «Силе Сибири» в последние годы постоянно обновляются рекорды ежесуточной прокачки газа. За 2023 год КНР получила 22,7 млрд кубометров газа, на 700 млн кубометров выше контрактных обязательств и в 1,5 больше, чем в 2022 году.
«Даже без учета СПГ, Китай с 2023 года на десятилетия стал крупнейшим покупателем российского газа. Ранее эту роль играли Германия и Турция. В 2023 года на него придется порядка 26% всего российского трубопроводного экспорта, в 2025 году — ориентировочно 32%», — уточнил Алексей Белогорьев.
С 2027—2028 гг. должны также начаться законтрактованные поставки в Китай по новому Дальневосточному маршруту в объеме 10 млрд кубометров в год. В ближайшие годы возможен запуск обменных операций по поставкам российского газа в Китай через Казахстан.
«Обсуждается и прокладка через Казахстан транзитного газопровода в Китай, но пока это не более чем идея. И остается в подвешенном состоянии давний проект “Газпрома” по строительству газопровода “Сила Сибири 2”. Китай пока не готов предоставить ему гарантии долгосрочного спроса», — отметил Алексей Белогорьев.
С ним согласен Игорь Юшков. Он напомнил, что «Сила Сибири» — это отдельная трубопроводная система со своей отдельной ресурсной базой в Якутии и Иркутской области — это Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. В ЕС поставлялся газ из Ямало-Ненецкого автономного округа по другой системе. Этот объем не может прямо сейчас перенаправлен в Китай. Именно для частичной компенсации этого объема предполагается построить новый газопровод «Сила Сибири 2» мощностью 50 млрд кубометров в год либо транзитный газопровод через Казахстан в КНР.
Для «Силы Сибири 2» уже завершена разработка проектной документации. «У нас нет проблем с ресурсной базой, но у Китая нет такого спроса. Китай очень жесткий переговорщик и не спешит подписывать контракт», — подчеркнул Игорь Юшков.
Альтернатива транзиту
«В текущих условиях украинский транзит почти безальтернативен для поставок российского трубопроводного газа в Словакию, Австрию, Чехию и Италию», — пояснил Алексей Белогорьев.
Венгрия с конца 2023 года уже целиком переключилась на «Турецкий поток». По мнению эксперта, возможно, хотя и довольно непросто, поставлять через него газ и в Молдавию, используя в реверсном режиме Трансбалканский газопровод — до 2020 года «Газпром» экспортировал по нему газ в Турцию и на Балканы. Используя турецкий транзит в Венгрию, как через Сербию, так и через Румынию, можно теоретически поставлять какие-то объемы газа в Словакию и Австрию, но в пределах 2−3 млрд кубометров в год.
«Иными словами, в случае полной остановки украинского транзита, российский трубопроводный экспорт в Европу снизится не меньше, чем на 10−12 млрд кубометров в год к уровню 2024 года», — отметил Александр Белогорьев.
Какие поставки еще возможны?
Среди традиционных партнеров «Газпрома», помимо Китая, есть неплохие перспективы роста поставок газа в Узбекистан, Казахстан и после 2027 года в Азербайджан, рассказал Алексей Белогорьев.
«За последние годы мы начали поставлять в Центральную Азию. В странах этого региона, кроме Туркменистана, нарастает дефицит газа», — добавил Игорь Юшков.
«Газпром» и Узбекистан в июне 2023 года заключили двухлетний контракт по поставке 2,8 млрд кубометров в год. Поставки российского газа начались с октября 2023 года. Но Узбекистан заявил о планах увеличить закупку российского газа в 3,6 раза — до 10 млрд кубометров.
Дополнительно «Газпром» в 2025 году планирует начать поставки по газопроводу «Средняя Азия — Центр» — в Киргизию, Казахстан и Узбекистан.
Алексей Белогорьев также напомнил, что в июне 2024 года «Газпром» подписал с иранской компанией NIGC стратегический меморандум о проработке поставок российского газа в Иран. Документ также подразумевает возможность заключения 30-летнего контракта на экспорт «голубого топлива» из России в объеме до 110 млрд кубометров в год.
«Думаю, что в этой оценке потенциальные объемы поставок завышены примерно в десять раз, речь идет, по сути, об ограниченных своповых операциях», — считает эксперт. По расчетам Алексея Белогорьева, в наиболее благоприятном сценарии поставки российского газа в Иран составят к 2030 года 10−15 млрд кубометров в год, в базовом — не начнутся вовсе.
«Выход на другие рынки сбыта, за пределы указанного географического ареала, возможен только в виде экспорта СПГ», — полагает он.
Россия осталась крупнейшим на рынке
«Европейцы не заместили российский газ, а в основном просто сократили объем потребления газа примерно на 90 млрд кубов, в том числе из-за сокращения промышленности — многие предприятия закрылись или перенесли производство в Китай, США», — пояснил Игорь Юшков.
В 2021 году Россия поставляла в ЕС около 200 кубометров газа по трубопроводам. По данным вице-премьера РФ Александра Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил 99,6 млрд кубометров.
Россия заняла четвертое место в мире по экспорту СПГ в 2023 году — 31,4 млн тонн, согласно данным Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL). При этом доля России в поставках СПГ в Евросоюз растет — в первом полугодии 2024 года выросла с 14% до 20%.
В целом Россия по итогам 2023 года осталась крупнейшим экспортером газа в мире с объемом 139 кубометров. На втором месте — Катар, на третьем — США, сообщил Международный газовый союз (IGU).
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