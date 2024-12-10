Газ на максимум: Россия перенаправляет поставки

Венгрия с конца 2023 года уже целиком переключилась на «Турецкий поток». По мнению эксперта, возможно, хотя и довольно непросто, поставлять через него газ и в Молдавию, используя в реверсном режиме Трансбалканский газопровод — до 2020 года «Газпром» экспортировал по нему газ в Турцию и на Балканы. Используя турецкий транзит в Венгрию, как через Сербию, так и через Румынию, можно теоретически поставлять какие-то объемы газа в Словакию и Австрию, но в пределах 2−3 млрд кубометров в год.