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ФАС предписала группе «Черкизово» вывести на биржу не менее 10% продукции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала группе компаний «Черкизово» реализовывать часть продукции на бирже, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования сделки по приобретению ООО “АПК Михайловский” (входит в ГК “Черкизово”) 100% долей в уставном капитале ООО “Руском”», — отметили в ФАС.

При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания, в соответствии с которым ГК «Черкизово» с середины 2025 года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке.

Общество одним из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства. «Реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индекса позволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот социально значимый продовольственный товар», — указали в ведомстве.

Предписание будет действовать в течение восьми лет с даты совершения сделки и не отменяет действия ранее выданных группе компаний предписаний. ФАС России проконтролирует исполнение предписания.

Ранее ведомство установило, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. В случае установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы.