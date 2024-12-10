ФАС предписала группе «Черкизово» вывести на биржу не менее 10% продукции

При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания, в соответствии с которым ГК «Черкизово» с середины 2025 года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке.
Общество одним из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства. «Реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индекса позволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот социально значимый продовольственный товар», — указали в ведомстве.
Предписание будет действовать в течение восьми лет с даты совершения сделки и не отменяет действия ранее выданных группе компаний предписаний. ФАС России проконтролирует исполнение предписания.
Ранее ведомство установило, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. В случае установления монопольно высоких цен к организациям могут быть применены меры антимонопольного реагирования, в том числе оборотные штрафы.