ФАС предписала группе «Черкизово» вывести на биржу не менее 10% продукции

При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания, в соответствии с которым ГК «Черкизово» с середины 2025 года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке.