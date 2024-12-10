Европа отобрала из ПХГ около 16 млрд куб. м газа с начала отопительного сезона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Европейские страны в начале декабря нарастили отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ), но темпы изъятий все равно являются одними из самых низких для этого месяца за последние годы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона Европа отобрала из ПХГ уже около 16 млрд куб. м. Газ на бирже в Европе торгуется около $490 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 10 декабря. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 8 декабря, согласно данным GIE, составил 390 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 39 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 82,05% (на 1,98 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 91,1 млрд куб. м газа.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 16 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 41-й день с момента достижения максимума их заполнения на 39% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 г., когда в них оставалось 58,34% запасов.
Текущая неделя в Европе ожидается немного прохладнее предыдущей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре подросла до 22%. Средняя цена закупки газа в ноябре в Европе составила $491 за 1 тыс. куб. м, а в декабре — пока около $512.
Суммарные поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре стали минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 39% от максимума.