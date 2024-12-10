Экономист объяснил, при каких условиях доллар вернется к ценам 2021 года

«Если смотреть на средние показатели по 2021 году, основным коридором для рубля был диапазон в 70−76 рублей за доллар. Чтобы произошло возвращение к этим значениям, нужно, чтобы были отменены санкции, а нефть вернулась в район $90 за баррель как минимум. Причем для реализации столь позитивного для рубля сценария необходимо, чтобы оба пункта были выполнены, потому что поодиночке нужного синергетического эффекта они не дадут. Без отмены санкций нефть по $90 даст небольшой буст разве что акциям нефтедобытчиков и бюджету без большого влияния на курс — от силы в пределах пары-тройки рублей», — подчеркнул эксперт.