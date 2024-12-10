Экономист объяснил, при каких условиях доллар вернется к ценам 2021 года

«Если смотреть на средние показатели по 2021 году, основным коридором для рубля был диапазон в 70−76 рублей за доллар. Чтобы произошло возвращение к этим значениям, нужно, чтобы были отменены санкции, а нефть вернулась в район $90 за баррель как минимум. Причем для реализации столь позитивного для рубля сценария необходимо, чтобы оба пункта были выполнены, потому что поодиночке нужного синергетического эффекта они не дадут. Без отмены санкций нефть по $90 даст небольшой буст разве что акциям нефтедобытчиков и бюджету без большого влияния на курс — от силы в пределах пары-тройки рублей», — подчеркнул эксперт.
По мнению экономиста, если учесть значительное увеличение бюджетных расходов, только лишь отмена санкций может фундаментально поднять интерес к российским акциям и товарам и сильно «подтянет» импорт. Если это случится, для курса рубля фактор скорее сыграет как негативный: чем больше ввозим из-за рубежа, тем больше платим в инвалюте и тем выше спрос на иностранные деньги.
Как отметил Кричевский, для поддержки курса рубля могли бы быть полезны новые закупки наиболее востребованных экспортных товаров, таких как нефтепродукты, газ, сельскохозяйственная продукция, удобрения и изделия металлургии. Экономист уточнил, что хотя нефть является основным источником валютных поступлений, перечисленные позиции также приносят значительные доходы.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что для снятия санкций требуется политическая воля, а на рост цен на нефть можно рассчитывать только при увеличении спроса или значительном сокращении добычи со стороны одного из ключевых игроков на рынке. При этом желательно, чтобы это сокращение исходило не от ОПЕК+, а, к примеру, от США или других стран, не входящих в эту группу.
Две недели назад курс доллара достигал 114 рублей, а на 9 декабря стоимость американской валюты составляет чуть более 99 рублей.
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