Аналитик рассказал, ждать ли ипотеку под 50%

20 декабря состоится последнее в 2024 году заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Эксперты и участники финансового рынка считают, что регулятор поднимет ее до 22−23% годовых, соответственно, ипотечные кредиты подорожают до 28−30%.
Олег Калманович отметил, что вариант ипотеки под 50% в следующем году возможен, если случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или если в России в силу каких-либо обстоятельств будет другая, менее ответственная денежно-кредитная политика.
При этом вероятность такого развития событий в ближайшие несколько лет он оценил максимум в 5%.
«Однако даже в 2020 году, во время пандемии коронавируса и чуть ли не всемирных локдаунов, когда ситуация в мировой экономике, казалось бы, летела в пропасть, в России процентные ставки не повышались», — подчеркнул аналитик.
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