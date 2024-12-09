За чем следить инвестору на этой неделе

Хотя на прошлой неделе было несколько негативных заявлений для рынка (министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дивиденды не заложены в стратегию «Газпрома» на следующий год, глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще раз подчеркнула намерение долго держать ключевую ставку высокой), паники на фондовой бирже нет, отметили аналитики «Финам». Это значит, что спекулянты закупают акции на минимумах, что может поддержать рынок.