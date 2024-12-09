За чем следить инвестору на этой неделе

Хотя на прошлой неделе было несколько негативных заявлений для рынка (министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дивиденды не заложены в стратегию «Газпрома» на следующий год, глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще раз подчеркнула намерение долго держать ключевую ставку высокой), паники на фондовой бирже нет, отметили аналитики «Финам». Это значит, что спекулянты закупают акции на минимумах, что может поддержать рынок.
В понедельник состоится День стратегии «Диасофта», анонсировал аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Производитель одежды Henderson раскроет выручку за ноябрь, а также закроет реестр по дивидендам. Кроме того, «Ренессанс страхование» проведет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) по дивидендам за девять месяцев 2024 года в размере 3,6 ₽/акция.
10 декабря Сбербанк раскроет результаты по РСБУ за 11 месяцев 2024 года, заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. А «Полюс» проведет онлайн-презентацию своих проектов развития, где представит обновленные параметры стратегического проекта «Сухой Лог» в Свердловской области, добавили в «Финам».
Кроме того, на вторник запланировано заседание ОПЕК+ — на повестке дня будет продление срока добровольного сокращения добычи нефти до конца I квартала 2025 года, отметила Наталия Пырьева.
В среду, 11 декабря, «Аэрофлот» опубликует операционные результаты за ноябрь, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. А «ФосАгро» и «ГАЗ-сервис» проведут ВОСА — в повестке будет вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024-го.
Ключевым событием для фондового рынка могут стать данные по инфляции в России за ноябрь, публикуемые в этот день, — они укажут на дальнейшую динамику ключевой ставки, добавила Наталия Пырьева.
12 декабря ГК «Самолет» проведет День инвестора, рассказала она. Также ряд компаний закроет реестр акционеров с правом на промежуточные дивиденды, среди таковых — «Европлан», «Полюс», FixPrice.
Благодаря позитивным новостям по инфляции и нефти индекс Мосбиржи может отскочить. На этой неделе, вероятно, он будет оставаться в широком диапазоне 2400−2600 п. в ожидании геополитических новостей, ожидает директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.
На прошлой неделе рубль значительно укрепился. Вероятно, найдены альтернативные варианты платежей после введения новых санкций, считает Андрей Стратичук. Пока новая система расчетов не стабилизировалась, рубль может оставаться волатильным. Курс доллара на этой неделе будет в диапазоне 98−100 рублей, евро — 104−106 рублей, юаня — 13,3−13,5 рубля, прогнозирует Анна Кокорева.