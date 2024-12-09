За 1,5 года топ-менеджеры крупных банков получили 64 млрд рублей

Краткосрочное вознаграждение топ-менеджеров банка, включая зарплату, премии, годовые бонусы и компенсации, составило в 2023 году 28 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2024 года — 8 миллиардов рублей, согласно отчетным данным.