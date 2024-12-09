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За 1,5 года топ-менеджеры крупных банков получили 64 млрд рублей

Эта информация раскрыта в отчетах 18 из 50 крупнейших банков по активам, которые проанализировали «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

По результатам 2023 года и первых шести месяцев 2024 года общая сумма поощрений топ-менеджеров российских банков превысила 64 миллиарда рублей.

Согласно доступной информации, больше всех выплатил топ-менеджерам Сбербанк. Он определил ключевой управленческий состав в 650 человек, оказывающих значительное влияние на финансовые показатели.

Краткосрочное вознаграждение топ-менеджеров банка, включая зарплату, премии, годовые бонусы и компенсации, составило в 2023 году 28 миллиардов рублей, а за первые шесть месяцев 2024 года — 8 миллиардов рублей, согласно отчетным данным.

В среднем один топ-менеджер крупного банка из топ-50 зарабатывал более 9,1 миллиона рублей в месяц.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».