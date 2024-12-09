«Юнимилк» сменила владельца

«Компания “Эйч энд Эн” подтверждает, что Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании “Вамин-Татарстан”, незадолго до сделки переименовавшейся в “Юнимилк”, — компании, косвенно контролирующей группу компаний “Health and Nutrition”», — говорится в сообщении.
Ранее владельцем компании был Минтимер Мингазов.
В компании отметили, что на бизнес обеих групп эти изменения не повлияют. «Компании “Health&Nutrition” и “Вамин” и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались», — подчеркнули там.
«Относительно бизнеса H&N можем подтвердить, что он развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции. У компании большие планы на развитие, расширение ассортимента и объемов производства», — добавляется в сообщении компании.
О компании
Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone передали во временное управление Росимущества.
В сентябре 2023 года бывшую российскую структуру компании Danone — «Эйч энд эн» — переименовали в Health & Nutrition.
В мае 2024 года пресс-служба Danone сообщила о завершении французской компанией сделки по продаже своих активов в РФ российской компании «Вамин Р».