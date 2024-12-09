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«Юнимилк» сменила владельца

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Новым владельцем компании «Юнимилк» (ранее «Вамин-Татарстан»), косвенно контролирующей группу компаний Health & Nutrition (H&N, бывшее подразделение Danone), стал Руслан Алисултанов. Об этом ТАСС рассказали в компании Health & Nutrition.

Источник: РИА "Новости"

«Компания “Эйч энд Эн” подтверждает, что Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании “Вамин-Татарстан”, незадолго до сделки переименовавшейся в “Юнимилк”, — компании, косвенно контролирующей группу компаний “Health and Nutrition”», — говорится в сообщении.

Ранее владельцем компании был Минтимер Мингазов.

В компании отметили, что на бизнес обеих групп эти изменения не повлияют. «Компании “Health&Nutrition” и “Вамин” и ранее управлялись автономно: операции не интегрировались и не пересекались», — подчеркнули там.

«Относительно бизнеса H&N можем подтвердить, что он развивается уверенно и наращивает объемы, выручку и инвестиции. У компании большие планы на развитие, расширение ассортимента и объемов производства», — добавляется в сообщении компании.

О компании

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении передать операционный контроль над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Однако в июле 2023 года доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone передали во временное управление Росимущества.

В сентябре 2023 года бывшую российскую структуру компании Danone — «Эйч энд эн» — переименовали в Health & Nutrition.

В мае 2024 года пресс-служба Danone сообщила о завершении французской компанией сделки по продаже своих активов в РФ российской компании «Вамин Р».