В российских мегаполисах снижаются объемы ввода жилья

По данным аналитиков «Дом.РФ», в ноябре этот показатель по России достиг класса 3,9 млн кв. м, что на 18% меньше по сравнению с октябрем и на 17% ниже, чем в ноябре 2023 года. В базовом сценарии на следующий год, предложенном аналитиками «Яков и партнеры», предусматривается снижение продаж новостроек на 19% в России в денежном выражении. В компании Nikoliers прогнозируют, что к концу 2025 года объем ввода первичного жилья по России сократится на 8−10% в годовом сравнении.