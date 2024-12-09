В российских мегаполисах снижаются объемы ввода жилья

В 2024 году ожидается снижение ввода многоквартирного жилья в девяти из шестнадцати городов-миллионников России, об этом говорится в прогнозе «Яндекс Недвижимости». Наибольшее сокращение произойдет в Нижнем Новгороде — на 29% в годовом выражении, до 380 тыс. кв. м, в Челябинске — на 27%, до 250 тыс. кв. м, и в Уфе — на 21%, до 610 тыс. кв. м. Также прогнозируется снижение на 4% до 3 млн кв. м в Санкт-Петербурге.
Согласно данным платформы наш.дом.рф, с января по октябрь общий ввод многоквартирного жилья в России составил 29,5 млн кв. м, что на 18% меньше по сравнению с предыдущим годом.
В Республике Башкортостан спад составил 41% — до 501 тыс. кв. м, в Челябинской области снижение составило 25% — до 539 тыс. кв. м. В Петербурге ввод многоквартирных домов уменьшился на 21% до 2,1 млн кв. м. Организация «Яндекс Недвижимость» полагает, что общий ввод МКД в городах-миллионниках достигнет 19,6 млн кв. м, оставаясь на уровне прошлого года. Рост объемов сдачи жилья в Москве на 11% до 6,6 млн кв. м в годовом выражении окажет значительное влияние на этот показатель. Москва, согласно данным аналитиков, обеспечит 33,7% от общего объема ввода МКД в городах-миллионниках, тогда как в 2023 году эта доля составляла 30,1%.
Директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Nikoliers Анна Мурмуридис считает, что влияние на показатели отдельных городов может оказывать активная экспансия застройщиков из регионов. Партнер компании Prime Life Development Денис Коноваленко отметил, что из-за длительности девелоперского цикла сейчас завершаются в основном проекты, начатые в период с 2020 по 2022 годы.
Среди регионов ожидается позитивная динамика в текущем году, и, по прогнозам «Яндекс Недвижимости», в Омске, Волгограде и Новосибирске объем ввода жилья может вырасти на 12−73% в годовом выражении. Однако активность застройщиков в плане вывода на рынок новых проектов падает.
По данным аналитиков «Дом.РФ», в ноябре этот показатель по России достиг класса 3,9 млн кв. м, что на 18% меньше по сравнению с октябрем и на 17% ниже, чем в ноябре 2023 года. В базовом сценарии на следующий год, предложенном аналитиками «Яков и партнеры», предусматривается снижение продаж новостроек на 19% в России в денежном выражении. В компании Nikoliers прогнозируют, что к концу 2025 года объем ввода первичного жилья по России сократится на 8−10% в годовом сравнении.
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