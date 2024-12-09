В России подорожали услуги психологов

Самая высокая средняя стоимость консультации — в Москве. Визит к психологу в столице обойдется в среднем в 3850 рублей (4150 рублей за очную и 3650 рублей за заочную). На втором месте Сахалинская область с ценником в 3,64 тыс. рублей (3,67 тыс. рублей и 3,61 тыс. рублей в зависимости от формата встречи). На третьем — Санкт-Петербург, где за консультацию придется заплатить около 3,26 тыс. рублей (3,38 тыс. рублей и 3,17 тыс. рублей).