В Мексике назвали соглашение с США единственным способом конкурировать с Китаем

США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Мексиканские власти заявили, что ответят зеркально, а последствия торговой войны будут негативными и для экономики США.