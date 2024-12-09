В Мексике назвали соглашение с США единственным способом конкурировать с Китаем

«Это торговое соглашение [USMCA] — единственный способ успешно противостоять экономической и торговой конкуренции с Китаем. Северная Америка должна консолидироваться как экономический регион, который все больше становится независимым от импорта из других регионов мира», — приводит слова Шейнбаум на мероприятии в приграничном с США мексиканском городе Нуэво-Ларедо ее пресс-служба.
«По этой причине мы всегда утверждали, что между нами, между тремя странами (Мексикой, США и Канадой — прим. ТАСС), нет конкуренции. Напротив, мы дополняем друг друга, и это позволяет нам быть одним из самых энергичных и важных регионов мира», — указала мексиканский президент.
Шейнбаум отметила, что на экономики Мексики, США и Канады приходится 30% мирового ВВП. По ее словам, если считать северные штаты Мексики и южные штаты США как одно государство, они стали бы четвертой экономикой мира.
«Сотрудничество всегда будет лучшим выходом. С другой стороны, мы всегда будем способствовать гуманитарной миссии по предотвращению гибели людей, употребляющих наркотики там, в США, в частности, фентанил, — заявила Шейнбаум. — Более того, мы должны сотрудничать, чтобы оружие из США перестало поступать в Мексику, потому что наркотики потребляют там, насилие остается здесь».
США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Мексиканские власти заявили, что ответят зеркально, а последствия торговой войны будут негативными и для экономики США.