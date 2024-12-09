В «Лаборатории Касперского» раскрыли новую мошенническую схему

«Лаборатория Касперского» обнаружила обновленную легенду злоумышленников, которые рассылают через мессенджеры сообщения со ссылкой якобы на новый заказ, за который предлагается получить аванс. Ссылка ведет на мошеннический ресурс, мимикрирующий под один из популярных сервисов для поиска специалистов для разных задач, например, чтобы доставить груз или починить стиральную машину", — уточнили в компании.
Специалисты обнаружили несколько видов приманок, среди которых были такие задания, как транскрибирование аудиозаписей в текст или набор текста с рукописных источников. Пользователь видит краткое описание задачи и размер предоплаты на сайте. Для получения денег от жертвы требуют ввести номер банковской карты, номер телефона и ФИО в специальную форму, после чего просят указать одноразовый код из СМС для якобы подтверждения операции. На самом деле, мошенникам этот код необходим для попытки входа в аккаунт онлайн-банка пользователя.
«Мы видим, что злоумышленники пошли дальше и обновили эту схему. Если карта недействительна или человек не ввел нужный одноразовый код, его перенаправляют на страницу, где предлагают самостоятельно перевести сумму аванса. Внимательных пользователей это должно насторожить: ведь деньги должен получить специалист, а не заказчик», — рассказала старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.
Чтобы избежать обмана со стороны мошенников, специалисты советуют обсуждать товары или услуги исключительно через встроенный мессенджер на платформе, где размещено объявление. Следует настороженно относиться к предложениям перейти на общение в сторонние приложения, избегать перехода по ссылкам из подозрительных сообщений, не указывать одноразовые коды из смс на ненадежных сайтах, а также активировать двухфакторную аутентификацию на всех доступных сервисах и приложениях.
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