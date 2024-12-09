В «Лаборатории Касперского» раскрыли новую мошенническую схему

Специалисты обнаружили несколько видов приманок, среди которых были такие задания, как транскрибирование аудиозаписей в текст или набор текста с рукописных источников. Пользователь видит краткое описание задачи и размер предоплаты на сайте. Для получения денег от жертвы требуют ввести номер банковской карты, номер телефона и ФИО в специальную форму, после чего просят указать одноразовый код из СМС для якобы подтверждения операции. На самом деле, мошенникам этот код необходим для попытки входа в аккаунт онлайн-банка пользователя.