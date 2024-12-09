В Госдуме предложили «заморозить» на семь дней средства от продажи жилья

«Соответственно, если продавец недвижимости, попавший под влияние, после получения денег не сможет ими распоряжаться для снятия и/или любых переводов (в том числе самому себе) хотя бы на одну неделю, то обман будет раскрыт до перевода денежных средств мошеннику, Так как в эту неделю покупатель уже заявит свои требования по передаче ему квартиры/дома и станет очевидно, что продавец реально не планировал совершать продажу», — поясняется в письме.