В Госдуме предложили «заморозить» на семь дней средства от продажи жилья

С соответствующим письмом, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
«Предлагаю рассмотреть возможность изменений в законодательство, предусматривающих введение периода “заморозки” средств граждан, полученных в результате продажи жилой недвижимости, на семь календарных дней, без возможности снятия наличных или перечисления их, но с возможностью оплаты за их счет кредитов в кредитных организациях, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам», — указывается в письме.
«В итоге таких действий граждане лишаются жилья и денег, полученных за него. Также страдают покупатели, которые не имеют к мошенничеству никакого отношения, а просто покупали квартиру или дом. Но для вселения в купленное жилье им нужно судиться с таким продавцом, который, конечно же, оспаривает сделку, так как находился под влиянием обмана», — добавляется в письме.
В нем уточняется, что обман обнаруживается на стадии, когда покупатель хочет вселиться в новое жилье и просит продавца освободить помещение. Причем обычно передача недвижимости при свободной продаже происходит в срок до одной недели после регистрации перехода прав собственности и получения денег продавцом.
«Соответственно, если продавец недвижимости, попавший под влияние, после получения денег не сможет ими распоряжаться для снятия и/или любых переводов (в том числе самому себе) хотя бы на одну неделю, то обман будет раскрыт до перевода денежных средств мошеннику, Так как в эту неделю покупатель уже заявит свои требования по передаче ему квартиры/дома и станет очевидно, что продавец реально не планировал совершать продажу», — поясняется в письме.
Как рассказала РИА Недвижимость Светлана Разворотнева, мошенники стараются действовать как можно быстрее.
«Перевели деньги, сняли их, прислали курьера, он забрал, увез — ищи его, свищи. Если факт передачи квартиры, факт вселения в квартиру будет раньше факта передачи денег, тогда мы, наверное, процентов на 90 эту процедуру остановим», — добавила она.
Она отметила, что сегодня мошенники стараются максимально уйти в наличные расчеты, так как банки при подозрении, что деньги уходят на сомнительные счета, начинают блокировать перевод.
«Это просто заморозка. В течение семи дней средства, которые поступили на этот счет, не могут быть переведены, за исключением некоторых случаев: оплаты коммунальных платежей, алиментов и других. То же самое с банковскими ячейками. Естественно, это ответственность банков, поэтому и пишем Эльвире Набиуллиной», — заключила она.