В ЦБ анонсировали выпуск обновленной банкноты в 1 тыс. рублей к концу 2025 года

В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную купюру в 1 тыс. рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Оборотная сторона купюры вызвала критику, в том числе со стороны РПЦ, из-за того, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест. Банк России принял решение доработать купюру. Чтобы учесть разные мнения, ЦБ изменил процедуру отбора символов для банкнот, организовав народное голосование.