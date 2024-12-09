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В ЦБ анонсировали выпуск обновленной банкноты в 1 тыс. рублей к концу 2025 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует выпуск тысячерублевой купюры с новым дизайном в конце 2025 года. В голосовании за выбор символов для новой банкноты уже приняли участие почти 300 тыс. человек. Об этом сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

Источник: РИА "Новости"

«Предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу [будущего] года», — сказал он в интервью «Известиям».

Белов подчеркнул, что ее выпуск зависит от завершения нескольких этапов. «Сначала готовится концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем идет подготовка к производству, изготовление печатного проекта и только уже потом — печать тиража», — пояснил он.

По словам зампреда ЦБ, в народном голосовании за выбор символов для обновленной банкноты уже приняли участие почти 300 тыс. человек. Голосование продлится до 12 декабря. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России.

Критика купюры

В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную купюру в 1 тыс. рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Оборотная сторона купюры вызвала критику, в том числе со стороны РПЦ, из-за того, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, отсутствует крест. Банк России принял решение доработать купюру. Чтобы учесть разные мнения, ЦБ изменил процедуру отбора символов для банкнот, организовав народное голосование.