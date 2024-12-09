«Суточно.ру»: самое дорогое в России жилье на Новый год сдается в Шерегеше

«Средняя стоимость аренды жилья в целом по России на эти праздники составляет 6 500 рублей. За год цены выросли на 10%. Рейтинг городов с самой недорогой арендой жилья на новогодних каникулах возглавили Дербент, Уфа и Иркутск», — сказал он.