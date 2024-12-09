«Суточно.ру»: самое дорогое в России жилье на Новый год сдается в Шерегеше

«Средняя стоимость аренды жилья в целом по России на эти праздники составляет 6 500 рублей. За год цены выросли на 10%. Рейтинг городов с самой недорогой арендой жилья на новогодних каникулах возглавили Дербент, Уфа и Иркутск», — сказал он.
По данным аналитиков сервиса, в Дербенте средняя стоимость аренды на новогодние праздники составляет 3 166 ₽ за сутки, в Уфе — 3 337 рублей, в Иркутске — 3 387 рублей. Также в топ-10 направлений с невысокими ценами вошли Киров — 3 518 рублей, Чебоксары — 3 712 рублей, Ессентуки — 3 784 рублей, Архангельск — 3 898 рублей, Анапа — 3 973 рублей, Губаха (горнолыжный курорт в Пермском крае) — 4 188 рублей и Краснодар — 4 201 рублей.
Отмечается, что самая дорогая новогодняя аренда — на горнолыжном курорте Шерегеше, где средняя ставка составляет 14 596 рублей за сутки. Также в число направлений с наиболее высокими ценами входят Нижний Новгород (7 289 рублей), Москва (6 774 рублей), Казань (6 226 рублей), Сочи (6 140 рублей) и Санкт-Петербург (5 764 рублей).
В среднем туристы тратят на аренду 24 тыс. рублей, рассказали ТАСС в «Суточно.ру». За год их траты увеличились на 17%. Самые популярные даты для бронирований —