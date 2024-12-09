Страховщики прогнозируют рост стоимости ДМС в 2025 году

Из-за повышения цен на страховки у страховщиков может стать меньше клиентов. По результатам первого полугодия 2024 года, в условиях удорожания страховых услуг, крупные страховые компании значительно увеличили свою клиентскую базу в сегменте ДМС. Это произошло за счет средних и малых страховщиков, так как большие компании предложили более выгодные условия, включая значительные скидки от медицинских учреждений.