Страховщики прогнозируют рост стоимости ДМС в 2025 году

По данным, полученным от таких компаний, как АСТ и «Нобилис», ожидается, что страховка подорожает на 15−20%. Компания Mainsgroup прогнозирует рост цен до 25% в течение аналогичного периода. В 2022 году стоимость корпоративных полисов ДМС увеличилась на 5% по сравнению с предыдущим годом, как оценивают эксперты компании АСТ.
В 2023 году рост составил 15−17%, а в 2024 году — 10−11%, что соответствует уровню медицинской инфляции. По оценкам специалистов, средняя стоимость корпоративного полиса ДМС в 2024 году находилась в диапазоне 44−60 тыс. рублей.
Существенное удорожание страховки связано прежде всего с ростом тарифов на медицинские услуги, утверждают эксперты. В последние годы медицинская инфляция в страховом секторе оставалась ниже двузначных значений, поскольку клиники были вынуждены жертвовать частью своей прибыли под давлением страховщиков для поддержания объемов бизнеса, объясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.
Он отмечает, что такая ситуация напоминает сжатую пружину, отскок которой неизбежен. Уже сейчас в отдельных клиниках наблюдается повышение цен более чем на 10%, что может сказаться на конечной стоимости страхового договора, подчеркивает Озеров.
Клиники подтверждают повышение цен. В 2024 году цены уже выросли в пределах 10%, а в следующем году предполагается повышение на 10−15%, отмечает основатель «Клиники Ильи Труханова». В компании «Будь здоров» планируют увеличить цены на 8%, в «Моситалмеде» — на 7,5%.
«Мы долго держались — старались не повышать цены, но в целом запас прочности исчерпан, и повышение неизбежно», — добавляет гендиректор «Единых медицинских систем» Татьяна Романюк. Как уточняют в клиниках, медуслуги дорожают из-за роста собственных расходов. Романюк считает, что в 2025 году траты могут вырасти примерно на треть.
Рост цен на страховые полисы может стимулировать клиентов к поиску способов сокращения расходов на добровольное медицинское страхование (ДМС). Михаил Кунин, начальник департамента личного страхования в «Нобилис», отмечает, что потребители, скорее всего, не станут полностью отказываться от ДМС, а выберут более экономичные варианты полисов. Как утверждает начальник управления продуктов медицинского страхования компании «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова, ожидается уменьшение объема предлагаемых программ и отказ от дорогостоящих медицинских учреждений.
Клиенты могут также рассмотреть возможность использования франшизы на медицинские услуги, о чем заявляют представители компании «Согаз». Применение франшизы способствует более осознанному использованию услуг, существенно снижает стоимость страховой программы без потери качества, что позволяет расширить пакет ДМС и сделать его более полезным для сотрудников, одновременно фиксируя цену страховой программы для компании.
Из-за повышения цен на страховки у страховщиков может стать меньше клиентов. По результатам первого полугодия 2024 года, в условиях удорожания страховых услуг, крупные страховые компании значительно увеличили свою клиентскую базу в сегменте ДМС. Это произошло за счет средних и малых страховщиков, так как большие компании предложили более выгодные условия, включая значительные скидки от медицинских учреждений.
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