Стало известно, сколько россиян экономят на праздновании Нового года

Из более чем 70% респондентов, которые урежут траты, 23% сэкономят на подарках себе, 19% — на поездках в другие города, 12% — на развлечениях (кафе, кинотеатры и музеи). Еще 10% сэкономят на подарках друзьям и родным, а 8% — на праздничном столе.