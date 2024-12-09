Совокупное богатство индийских миллиардеров превысило $905 млрд

Как сообщил крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group, число индийских миллиардеров выросло за этот период более чем в два раза и приблизилось к 300. В стране в настоящее время официально зарегистрировано 108 семейных бизнес-предприятий с капиталом свыше $1 млрд, что сделало Индию третьей страной в мире по этому показателю. Семейные предприятия сыграли решающую роль в обеспечении экономического роста Индии и оказали значительное влияние на трансформацию экономики страны. Значительный импульс увеличению числа индийских миллиардеров придали такие факторы, как урбанизация, рост производственных мощностей промышленности и переход Индии на зеленую энергетику, подчеркнул UBS.
В ближайшее десятилетие, по его данным, траектория роста количества миллиардеров в Индии будет продолжаться по аналогии с той, что наблюдалась в Китае до 2020 года.
Как ранее сообщило рейтинговое агентство Hurun India, индийский мегаполис Мумбаи (западный штат Махараштра) стал лидером среди городов Азии по числу проживающих миллиардеров. Там сейчас живут 92 миллиардера против 91 в китайской столице. В глобальном масштабе Мумбаи занял третье место по количеству миллиардеров после Нью-Йорка (119 человек) и Лондона (97 человек).
Сферы, которые принесли индийцам мультимиллионные состояния, — энергетика, фармацевтика и рынок недвижимости. Первое место среди самых состоятельных мумбайцев прочно удерживает бизнесмен Мукеш Амбани, владеющий холдингом Reliance Industries, который работает в сферах энергетики, нефтехимии, текстильной промышленности, природных ресурсов, розничной торговли и телекоммуникаций по всей Индии. В «золотом» списке также числятся владелец промышленного конгломерата Adani Group Гаутам Адани, глава консалтинговой IT-компании HCL Шив Надар, владелец Индийского института сыворотки, производящего вакцины, Сайрус Пунавалла, управляющий директор фармацевтической компании Sun Pharmaceuticals Дилип Шанхви и другие.