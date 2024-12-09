Совокупное богатство индийских миллиардеров превысило $905 млрд

Как сообщил крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group, число индийских миллиардеров выросло за этот период более чем в два раза и приблизилось к 300. В стране в настоящее время официально зарегистрировано 108 семейных бизнес-предприятий с капиталом свыше $1 млрд, что сделало Индию третьей страной в мире по этому показателю. Семейные предприятия сыграли решающую роль в обеспечении экономического роста Индии и оказали значительное влияние на трансформацию экономики страны. Значительный импульс увеличению числа индийских миллиардеров придали такие факторы, как урбанизация, рост производственных мощностей промышленности и переход Индии на зеленую энергетику, подчеркнул UBS.