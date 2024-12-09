Смешанные настроения

События на Ближнем Востоке никак не отразились на настроениях инвесторов на рынке золота. Цены на золото продолжают консолидироваться в области немногим выше 2600 долларов США за унцию. World Gold Council опубликовал ежемесячный отчет, из которого следует, что ориентированные на инвестиции в физическое золото глобальные биржевые фонды (ETF) в ноябре зафиксировали нетто-отток капитала, который в совокупности составил 2,1 млрд долларов США. Таким образом, инвесторы могут фиксировать накопленную прибыль, с начала года золото подорожало в долларах США почти на 30%. Тем не менее потенциал для дальнейшего повышения котировок сохраняется, учитывая невысокие запасы золота у центральных банков развивающихся стран.