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Сенатор рассказала, кому положено бесплатное детское питание

Сенатор Ольга Епифанова рассказала NEWS.ru, что получать бесплатное питание для детей на молочной кухне имеют право дети младше полугода, которым положены адаптированные молочные смеси.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: freepik.com

Следующая категория льготников — дети возрастом от полугода до трех лет, родители и опекуны которых могут получать молоко, молочные смеси, кисломолочные продукты — творог кефир, а также пюре, соки и каши, уточнила Епифанова.

«Следующие группы — дети до наступления семи лет из многодетных семей и дети-инвалиды. В случае с ними перечень бесплатных продуктов питания и их количество зависит от бюджетных возможностей регионов. Претендовать на специальное питание имеют право и беременные женщины с момента их постановки на учет, но не ранее 12 недель, а также кормящие матери в течение шести месяцев, если ребенок на грудном вскармливании», — отметила эксперт.

По словам сенатора, уточнить, есть ли в конкретном населенном пункте отделение молочной кухни и как получать там питание для детей, можно у участкового акушера-гинеколога для беременных и у педиатра для родителей детей младше трех лет. Информацию по льготам также дают местные органы социальной защиты населения, уточнила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».