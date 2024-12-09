Сенатор рассказала, кому положено бесплатное детское питание

Следующая категория льготников — дети возрастом от полугода до трех лет, родители и опекуны которых могут получать молоко, молочные смеси, кисломолочные продукты — творог кефир, а также пюре, соки и каши, уточнила Епифанова.
«Следующие группы — дети до наступления семи лет из многодетных семей и дети-инвалиды. В случае с ними перечень бесплатных продуктов питания и их количество зависит от бюджетных возможностей регионов. Претендовать на специальное питание имеют право и беременные женщины с момента их постановки на учет, но не ранее 12 недель, а также кормящие матери в течение шести месяцев, если ребенок на грудном вскармливании», — отметила эксперт.
По словам сенатора, уточнить, есть ли в конкретном населенном пункте отделение молочной кухни и как получать там питание для детей, можно у участкового акушера-гинеколога для беременных и у педиатра для родителей детей младше трех лет. Информацию по льготам также дают местные органы социальной защиты населения, уточнила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».