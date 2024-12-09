Сенатор рассказала, кому положено бесплатное детское питание

«Следующие группы — дети до наступления семи лет из многодетных семей и дети-инвалиды. В случае с ними перечень бесплатных продуктов питания и их количество зависит от бюджетных возможностей регионов. Претендовать на специальное питание имеют право и беременные женщины с момента их постановки на учет, но не ранее 12 недель, а также кормящие матери в течение шести месяцев, если ребенок на грудном вскармливании», — отметила эксперт.