Российский рынок акций закрылся ростом индексов

При отсутствии выраженного негатива до конца этой недели индекс Мосбиржи может добраться до отметки 2 600 пунктов и попытаться над ней закрепиться, считают в «БКС мир инвестиций». «Способствовать этому локально могла бы коррекция в рубле после мощного импульса укрепления. При этом жесткие сигналы ЦБ или данные об ускорении инфляции незадолго до заседания регулятора могут сдерживать подъем. И, конечно, инвесторы продолжают следить за геополитикой», — пояснил Шепелев.