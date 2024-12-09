Российский рынок акций закрылся ростом индексов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи сегодня открылся на положительной территории и провел день в плюсе. По итогам дня рублевый индикатор подрос на 1,45%, до 2 572,89 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,49%, до 815,61 пункта. Курс юаня за день подрос на 45 коп., до 13,86 ₽
«Рыночная конъюнктура в целом благоволила росту в акциях — рубль нес потери к юаню и доллару, а сырьевые цены, включая нефтяные, “зеленели”. Геополитика между тем вселяет некоторые надежды на деэскалацию украинского конфликта», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
Внешнерыночный фон был относительно спокойным. «Цены производителей в КНР в ноябре упали сильнее ожиданий, дефляционный тренд сохраняется из-за слабого спроса», — констатировал эксперт.
Рынок акций
В лидерах роста сегодня в очередной раз «Полюс» (PLZL, +2,91%). «Уже в четверг акции уходят в дивидендную отсечку, в рамках которой компания распределит выплаты за девять месяцев в размере 1 301,75 ₽ на акцию. Дополнительную поддержку оказывают рост цен на золото, ослабление рубля и ожидание обновленных параметров флагманского проекта Сухой Лог, презентация которых состоится во вторник», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.
Акции «ВК» (VKCO, +2,46%) также выглядят лучше рынка. «Росту капитализации способствует новостной фон: компания рассматривает возможность IPO VK Tech (Выручка и EBITDA за девять месяцев 2024 года составили 7,7 млрд руб. и 1,5 млрд руб.)», — добавил эксперт.
«Северсталь» (CHMF, +2,77%) после одобрения дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 49,06 ₽ на акцию растет лучше рынка. В плюсе торгуется и «Хэдхантер» (HEAD, +0,54%), где акционеры также утвердили спецдивиденды в размере 907 ₽ на акцию.
После публикации отчета за ноябрь снижается капитализация «Хэндерсон» (HNFG, −3,05%). «Совокупная выручка за 11 месяцев выросла на 23,7% и достигла 18 млрд руб., а в ноябре рост составил 16,5% и 2 млрд руб., что оказалось ниже ожиданий», — заключил Федосов.
Прогноз на завтра
При отсутствии выраженного негатива до конца этой недели индекс Мосбиржи может добраться до отметки 2 600 пунктов и попытаться над ней закрепиться, считают в «БКС мир инвестиций». «Способствовать этому локально могла бы коррекция в рубле после мощного импульса укрепления. При этом жесткие сигналы ЦБ или данные об ускорении инфляции незадолго до заседания регулятора могут сдерживать подъем. И, конечно, инвесторы продолжают следить за геополитикой», — пояснил Шепелев.
Прогноз «БКС мир инвестиций» на 10 декабря — 2 520 — 2 620 пунктов, на валютном рынке — 13,5−14 ₽ за юань и 99−103 ₽ за доллар.
По мнению Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2 500 — 2 600 пунктов, курс юаня — в диапазоне 13,7−14,2 ₽ На внебиржевом рынке доллар США может провести торги в интервале 99−101 ₽, а евро — в рамках 105−107 ₽
Завтра будут опубликованы данные по китайскому торговому балансу. EIA представит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей. На российском рынке «Сбер» опубликует финансовые результаты по РСБУ за ноябрь.