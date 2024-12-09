РФ и Доминиканская Республика обсуждают открытие прямых рейсов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия и Доминикана обсуждают вопрос открытия прямых рейсов между двумя странами. Об этом сообщил ТАСС посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.
«Да, я могу сказать, что были официальные контакты, официальные разговоры на эту тему между ведомствами, которые отвечают за это. На данный момент это разрешение логистических проблем, которые связаны с открытием таких рейсов. Но, да, эти контакты имеются», — сказал дипломат, отвечая на соответствующих вопрос.
«Но нужно отметить, что это контакты между соответствующими секторами: не на общем уровне, а между компаниями и органами, которые за это отвечают. Это они ведут прямые контакты и говорят на эту тему», — добавил он.
Отвечая на вопрос, ожидает ли он увеличения потока туристов из России в следующем году, дипломат сказал: «Да, безусловно, это наша основная надежда».
«Мы очень надеемся вернуться к тем цифрам, что были раньше, и восстановить поток туристов из России. Любая надежда должна поддерживаться конкретной работой, и наше посольство именно этим и занимается: продвижением этого вопроса, чтобы восстановить количество туристов из России в Доминиканскую Республику», — подчеркнул Ариас Сарсуэла.