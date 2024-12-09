РФ и Доминиканская Республика обсуждают открытие прямых рейсов

«Да, я могу сказать, что были официальные контакты, официальные разговоры на эту тему между ведомствами, которые отвечают за это. На данный момент это разрешение логистических проблем, которые связаны с открытием таких рейсов. Но, да, эти контакты имеются», — сказал дипломат, отвечая на соответствующих вопрос.