Рекламный рынок впервые преодолеет отметку $1 трлн

Еще в середине года GroupM ожидала, что рост доходов от продажи рекламы составит 8%. Однако, несмотря на тяжелые экономические условия на крупных развитых рынках, этот показатель еще до окончания года оказался выше прогнозов за счет «высоких показателей крупнейших продавцов рекламы и растущей цифровой экспансии».