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Рекламный рынок впервые преодолеет отметку $1 трлн

Мировой рекламный рынок по итогам 2024 года вырастет на 9,5% и впервые в истории преодолеет отметку $1 трлн. Такой прогноз выпустила крупнейшая в мире компания по инвестициям в медиа GroupM, принадлежащая WPP.

Источник: Shutterstock

Еще в середине года GroupM ожидала, что рост доходов от продажи рекламы составит 8%. Однако, несмотря на тяжелые экономические условия на крупных развитых рынках, этот показатель еще до окончания года оказался выше прогнозов за счет «высоких показателей крупнейших продавцов рекламы и растущей цифровой экспансии».

На рекламном рынке по-прежнему доминируют IT-гиганты: Google, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Amazon, ByteDance и Alibaba. На них, согласно прогнозу GroupM, придется больше половины общемировой выручки от продажи рекламы.

Крупнейшими географическими рынками остаются США и Китай. Рекламные доходы здесь вырастут по итогам года на 9,0%, до $400,2 млрд, и на 13,5%, до $204,5 млрд соответственно. На третьем месте располагается Великобритания с прогнозируемым доходом по итогам года $53,2 млрд (+8,3%).

GroupM прогнозирует, что по итогам 2025 года рынок вырастет на 7,7%. Тенденция роста сохранится в ближайшие годы, однако темп будет снижаться с каждым годом, уверены авторы доклада.

О ситуации на российском рекламном рынке — в материале «Ъ» «Рекламные расценки набирают высоту».