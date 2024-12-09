Рекламный рынок впервые преодолеет отметку $1 трлн

Еще в середине года GroupM ожидала, что рост доходов от продажи рекламы составит 8%. Однако, несмотря на тяжелые экономические условия на крупных развитых рынках, этот показатель еще до окончания года оказался выше прогнозов за счет «высоких показателей крупнейших продавцов рекламы и растущей цифровой экспансии».
Крупнейшими географическими рынками остаются США и Китай. Рекламные доходы здесь вырастут по итогам года на 9,0%, до $400,2 млрд, и на 13,5%, до $204,5 млрд соответственно. На третьем месте располагается Великобритания с прогнозируемым доходом по итогам года $53,2 млрд (+8,3%).
GroupM прогнозирует, что по итогам 2025 года рынок вырастет на 7,7%. Тенденция роста сохранится в ближайшие годы, однако темп будет снижаться с каждым годом, уверены авторы доклада.
О ситуации на российском рекламном рынке — в материале «Ъ» «Рекламные расценки набирают высоту».