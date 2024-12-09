Путин передал Ростеху почти 6,3 тыс. акций «Астраханского порта»

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех” в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 6 288 обыкновенных именных акций публичного акционерного общества “Астраханский порт”», — говорится в указе.