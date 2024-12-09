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Путин передал Ростеху почти 6,3 тыс. акций «Астраханского порта»

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Ростех» почти 6,3 тыс. акций ПАО «Астраханский порт». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех” в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 6 288 обыкновенных именных акций публичного акционерного общества “Астраханский порт”», — говорится в указе.

Президент постановил, что правительство должно выполнить мероприятия, предусмотренные указом, в течение 10 месяцев.