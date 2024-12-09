Банк России понизил официальный курс доллара

Так, курс доллара составил 99,3759 рубля против 99,4215 рубля 9 декабря. Курс евро ЦБ понизил с 106,304 рубля до 105,0996 рубля.
Банк России также понизил курс китайского юаня — до 13,524 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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