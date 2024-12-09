Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России понизил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальные курсы валют на 10 декабря 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Emilio Takas/CC0

Так, курс доллара составил 99,3759 рубля против 99,4215 рубля 9 декабря. Курс евро ЦБ понизил с 106,304 рубля до 105,0996 рубля.

Банк России также понизил курс китайского юаня — до 13,524 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».