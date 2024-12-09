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Новый мегапроект стоимостью 17 млрд долларов составит конкуренцию Суэцкому каналу

Инфраструктурный проект будет проходить по всей территории Ирака и протянется на 1200 километров от северной границы Турции до южной части Персидского залива. Это новый транспортный путь между Европой и Западной Азией, говорится в статье The Mirror.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Aashay Baindur/CC BY-SA 3.0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Мегапроект, направленный на сокращение времени в пути между Европой и Азией, будет включать сеть автомобильных и железных дорог, портов и городов. Он создаст конкуренцию египетскому Суэцкому каналу, важнейшему торговому маршруту между двумя континентами, говорится в статье.

Снижение объема морских перевозок через Суэцкий канал из-за нападений хуситов в Красном море увеличило спрос на грузоперевозки по мультимодальным маршрутам.

Новый маршрут будет проложен в рамках продолжающегося проекта «Порт Гранд-Фау». Этот строящийся на побережье Ирака порт станет одним из крупнейших в Европе. В нем будут созданы терминалы по перевалке контейнерных, навалочных и наливных грузов. Он сможет принимать крупные торговые суда с осадкой до 19,5 метра.

К 2028 году порт Гранд-Фау планирует обрабатывать 36 млн тонн контейнерных грузов и 22 млн тонн насыпных грузов.

Товары из иракского порта по железной дороге отправятся в турецкий порт Мерсин в Средиземном море, который через торговый коридор будет соединен с Европой.

Коридор, предположительно, будет готов к 2038 году.

Конечной целью мегапроекта, стоимость которого может превысить заявленные 17 млрд долларов, является создание «непрерывного автомобильного и железнодорожного коридора между Басрой и Лондоном».

Этот логистический маршрут может стать более выгодной с финансовой точки зрения альтернативой Суэцкому каналу, учитывая проектируемую пропускную способность порта Гранд-Фау.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта Ирака, новый транспортный коридор может сэкономить от 12 до 15 дней в пути по сравнению с Суэцким каналом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».