Новый мегапроект стоимостью 17 млрд долларов составит конкуренцию Суэцкому каналу

Мегапроект, направленный на сокращение времени в пути между Европой и Азией, будет включать сеть автомобильных и железных дорог, портов и городов. Он создаст конкуренцию египетскому Суэцкому каналу, важнейшему торговому маршруту между двумя континентами, говорится в статье.
Снижение объема морских перевозок через Суэцкий канал из-за нападений хуситов в Красном море увеличило спрос на грузоперевозки по мультимодальным маршрутам.
Новый маршрут будет проложен в рамках продолжающегося проекта «Порт Гранд-Фау». Этот строящийся на побережье Ирака порт станет одним из крупнейших в Европе. В нем будут созданы терминалы по перевалке контейнерных, навалочных и наливных грузов. Он сможет принимать крупные торговые суда с осадкой до 19,5 метра.
К 2028 году порт Гранд-Фау планирует обрабатывать 36 млн тонн контейнерных грузов и 22 млн тонн насыпных грузов.
Коридор, предположительно, будет готов к 2038 году.
Конечной целью мегапроекта, стоимость которого может превысить заявленные 17 млрд долларов, является создание «непрерывного автомобильного и железнодорожного коридора между Басрой и Лондоном».
Как передает агентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта Ирака, новый транспортный коридор может сэкономить от 12 до 15 дней в пути по сравнению с Суэцким каналом.
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