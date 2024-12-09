Новый мегапроект стоимостью 17 млрд долларов составит конкуренцию Суэцкому каналу

Новый маршрут будет проложен в рамках продолжающегося проекта «Порт Гранд-Фау». Этот строящийся на побережье Ирака порт станет одним из крупнейших в Европе. В нем будут созданы терминалы по перевалке контейнерных, навалочных и наливных грузов. Он сможет принимать крупные торговые суда с осадкой до 19,5 метра.