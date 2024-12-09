Nikkei Asia: азиатские страны создадут систему трансграничных платежей

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индия и Сингапур в течение трех лет намерены запустить систему трансграничных платежей. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.
«Прямо сейчас центральные банки пяти стран находятся в процессе создания компании для управления многосторонней структурой, затем они выберут операторов и разовьют систему. Это займет два-три года», — сказал старший директор департамента платежных систем и политики финансовых технологий Банка Таиланда Нафонгтават Пхотикит в интервью изданию.
Платежная система будет организована в рамках проекта Nexus Банка международных расчетов. Это позволит «обеспечивать мгновенные трансграничные платежи путем соединения нескольких внутренних систем».
Кроме того, новая платежная система позволит пользоваться приложениями национальных банков за рубежом, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кодов. К проекту также присоединится Индонезия в качестве наблюдателя, пишет издание.