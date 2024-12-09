Nikkei Asia: азиатские страны создадут систему трансграничных платежей

«Прямо сейчас центральные банки пяти стран находятся в процессе создания компании для управления многосторонней структурой, затем они выберут операторов и разовьют систему. Это займет два-три года», — сказал старший директор департамента платежных систем и политики финансовых технологий Банка Таиланда Нафонгтават Пхотикит в интервью изданию.